Stella hadde høye mål – og innfridde med medalje

Mot unge skiskyttere fra hele landet imponerte Stella Lekhal (15) Husnes fra Idrettslaget Try med en bronsemedalje på normaldistansen i klassen J15 da Hovedlandsrennet i Skiskyting ble arrangert i helgen.

Publisert: 22.02.2022 kl 11:50

HOLMENKOLLEN: – Jeg hadde høye mål før jeg gikk inn i helgen, men jeg har vært satt ut av korona, så jeg visste ikke hva jeg skulle forvente. Men det gikk akkurat, sier Stella.

Med ni treff av ti mulige gikk 15-åringen i mål på tiden 19,27.3 og var halvminuttet bak vinneren Marte Kristine Kollerød Hølddalen fra Oslo Skiskytterlag.

– Jeg følte at jeg disponerte kreftene mine ganske bra. Det var kanskje litt treg førsterunde, men så hadde jeg litt mer krefter igjen på sisterunden, så da klarte jeg akkurat å ta tredjeplassen, sier Stella.

Men på sprinten lørdag gikk det tyngre, og hun endte på en femtendeplass med fire bomskudd.

– Jeg hadde litt mye bom og traff bare på seks av ti, og det er litt mye når man går fire strafferunder. Og så var det litt tungt i sporet også. Jeg tror jeg begynte litt for fort, så sånn var det i dag, forklarer 15-åringen.

Begynte med skiskyting for to år siden

Men sesongen sett under ett har ungjenta hatt en fin sesong.

Blant annet har det blitt henholdsvis bronse og sølvmedalje i KM OASSK normaldistansen og sprint, og Idrettslaget Try-løperen. Og etter de to første løpene i Hovedlandsrennet er hun nummer to sammenlagt i cupen for Oslo og Akershus.

– Jeg føler at jeg har jobbet for det, og så trener jeg mye. Jeg trener med skolen hver dag, sier Stella.

I alt hadde Idrettslaget Try med seg ti utøvere i Hovedlandsrennet, og en av de som kom seg blant de ti beste på normaldistansen lørdag var Thea Steine-Eriksen i J16-klassen.

Da skjøt hun åtte av ti blinker og gikk seg inn til en åttendeplass.

– Det er egentlig ganske bra, for jeg pleier å komme ganske langt ned på resultatlistene, og jeg har ikke skutt sånn kjempebra. For jeg har bare gått skiskyting i to år nå, sier Thea.

– Hva fikk deg til å begynne med skiskyting?

– Kusinen min drev med skiskyting før og hun sa at jeg burde begynne, og så synes jeg det var veldig gøy. Det var også en fra klassen min som begynte samtidig som meg, forklarer Thea.

I tillegg til skiskyting er hun også langrennsløper for Heming og skal gå hovedlandsrennet i langrenn i Holmenkollen kommende helg.

– Det blir nok litt mye, men det er jo gøy da, smiler ungjenta.

Ellers gikk Wilhelm Louis Sjåfjell seg inn til en godkjent niendeplass på sprinten etter at han ble nummer tretten på normaldistansen fredag.

– Jeg traff på en mer i dag, så jeg er fornøyd med det. I dag hadde jeg mer fokus på skyting og så hadde jeg bedre ski. Da gikk alt mye bedre, sier Wilhelm.

Han er også klar på at det er godt å endelig kunne gå tellende renn igjen etter løpene forrige sesong ble avlyst grunnet pandemien.

– Det er lenge siden vi har gått en full sesong, så det var gøy at vi fikk gjort det i år, mener Wilhelm.

Litt tyngre gikk det for klubbkompis Edvard Gaare-Olstad i G16-klassen i sporet, men til gjengjeld plaffet han ned alle ti skuddene på lørdagens sprint sammen med Fossums Sivert Jøsang.

– Man må jo bare puste og få litt kontroll over pusten, sier Edvard.

– Er du en bra skytter?

– Jeg pleier å treffe greit, men jeg pleier ikke å treffe ti av ti, så det var en overraskelse, forklarer Edvard.

Fikk med seg Kongens Garde

Idrettslaget Try var medarrangør for Hovedlandsrennet i skiskyting på Holmenkollen sammen med Asker Skiklubb, Bærums skiklub, Bjerke IL, Bøler Idrettsforening, Fossum Idrettsforening, Gjerdrum, Lørenskog skiklubb, Nittedal og Oslo skiskytterlag.

Til sammen blir det sagt at rundt 700 løpere stilte til start gjennom helgen.

– Det er dessverre litt frafall grunnet korona. Det er mange som har det i skrivende stund, og det er mange som er på vei tilbake som ikke tør å stille til start, sier Kay-Arne Aarlie.

Og han legger ikke skjul på at man har vært nøye med smitterestriksjoner i løpet av helgen.

– Vi har fått det inn under huden de to siste årene, så man er vant til å ha munnbindsoner på standplass og der det er tette forsamlinger og vi har munnbind og antibac ved innganger. Så det må vi fremdeles ivareta. Vi har satt begrensninger på hvor mange ledsagere og hvor mange som kan være på standplass med tanke på hvor mange som kan være i tette forsamlinger, sier Aarlie.

Foran arrangementet ble det også gjort en avtale med å få signaltroppen til Hans Majestet Kongens Garde til Holmenkollen.

– Jeg ringte og spurte, og så var jeg så heldig å få være med i signaltroppen selv i 1996, så jeg visste hvordan de fungerer og hva de gjør. Så vi har ringt, hatt møter, gjennomgått programmet med de sånn at de kunne være med å sette en ramme på dette. Som du ser blir utøvere og foreldre forfjamset over at det blir pomp og prakt, for det er de ikke så vant til. Jeg er veldig takknemlig over at vi har fått det til, avslutter Aarlie.