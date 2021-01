Dette skal bli Vestre Akers nye vaksinesenter

Etter intense utredninger i løpet av de siste ukene har Bydel Vestre Aker kommet frem til at vaksinesenteret i bydelen skal plasseres på gamle Hovseter ungdomsskole.

Publisert: 15.01.2021 kl 18:20

VESTRE AKER: Nå er massevaksineringen godt i gang i Oslos bydeler. I Bydel Vestre Aker begynner den lørdag. I starten vil det foregå i bydelsadministrasjonens lokaler i FO-bygget på Huseby, men ganske raskt vil man trenge større plass.

Det betyr økte krav til blant annet parkering, størrelse på inngangsområde, at det skal være toaletter med universell utforming, plass til minst tre sluser, stort venteområde, plass til lagring av utstyr, godt internett, garderober og pauserom.

Blant stedene som har vært vurdert, er flerbrukshallen på Voksen, og det fikk Frank Aubert, leder for anlegg i Vestre Akers Skiklub til å reagere. Han mente at flere måneders bruk av hallen vil være krise for både idrettslaget og skolen, som bruker hallen til gymtimer.



Mange steder er vurdert

Fredag ettermiddag kom beskjeden Aubert og Voksen-folk gjerne ville høre. Voksenhallen kommer ikke til å brukes til vaksinesenter.

– Bydelen har jobbet intensivt med kartlegging av lokasjon for massevaksinering siden rett før jul. Det har vært kartlagt over 20 lokasjoner, og det har vært gjennomført befaringer sent og tidlig på kryss og tvers av bydelen, sier prosjektleder for koronavaksinering i Bydel Vestre Aker, Inger Thommessen, til Akersposten.

– En av disse befaringene ble som kjent i avisen gjennomført i Voksenhallen tidligere denne uken. Etter flere ukers søk uten å finne egnet lokal som ivaretar bestillingen for et massevaksinasjonssenter, har dette vært et kappløp med klokka. Tidspresset er forårsaket av at bydelen om tre uker vil motta både motta nye vaksiner for de som skal få sin første dose, samtidig som vi må følge opp med dose 2 vaksinering. Dette fordrer andre lokaler enn de vi midlertidig har rigget i bydelsbygget i Sørkedalsveien, sier hun.

– Bydelen har ikke hatt et ønske om å ta i bruk idrettshaller. Samtidig har listen over lokasjoner snevret seg inn, og det ble behov for å vurdere en oppstart med vaksinering i Voksenhallen, da dette lokale med trygghet ville ivareta forsvarlig smittevern. Det var i hensyn til tidspress, og bydelen ville parallelt fortsette søk for andre lokaler dersom Voksenhallen måtte tas i bruk. Som jeg uttalte i går, er det på ingen måte en ønsket situasjon for bydelen at aktivitetstilbud til bydelens barn og unge må midlertidig stenges, og vi har jobbet hardt for å unngå dette.

Nå er det bestemt

Fredag ettermiddag fikk bydelen endelig bekreftelsen de ønsket fra Undervisningsbygg.

– Vi får bruke «gamle» Hovseter skole. Skolen er i hovedsak fraflyttet, og er planlagt revet for så å bygge et flott, nytt skolebygg. Dette rivingsarbeidet vil ikke skje før etter sommeren, og Hovseter skole har flyttet det meste av sin drift over i FO-bygget, sier Thommessen.



– Vi er veldig takknemlige for å ha sluttført denne prosessen, og at både Undervisningsbygg og rektor ved Hovseter skole har imøtekommet oss på en veldig flott måte, og at vi sammen har kommet til en god løsning. Nå setter bydelen i gang med utforming av lokaler med alt fra a til å. Dette blir veldig spennende fremover, og vi skal være klare til vaksinering i skolebygget om 2-3 uker, sier hun.

Så langt er vaksineringen kommet

Startskuddet for vaksinering i bydelen gikk i torsdag, med vaksinering av 43 eldre beboere i Pilotveien 6. Fredag har bydelens vaksinasjonsteam vært på plass i nye Diakonveien omsorg+, hvor et femtitalls personer får vaksine.

– Lørdag starter vi den generelle vaksinering av innbyggere over 85 år i våre midlertidige lokaler i Sørkedalsveien 150. Innen utgangen av uke 3 vil bydelen ha vaksinert over 500 innbyggere – eller én prosent av befolkningen som vi i prosjektgruppen, sier Thommessen.

I Bydel Ullern var for øvrig massevaksineringen av befolkningen som ikke bor på institusjoner, i gang torsdag. Det foregår i bydelens lokaler i Hoffsveien 48, men også her vil man snart flytte til et større og mer egnet vaksinesenter i bydelen.



