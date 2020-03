Status for Oslo kommunes om koronautbruddet

Oslo kommune har satt kriseberedskap på høyeste nivå. Her er status lørdag kl. 18.

Publisert: 14.03.2020 kl 18:30

OSLO: Status per lørdag 14. mars: Oslo kommune gjennomfører blant annet kontroll av åpne utesteder, avlyser vigsler i Oslo rådhus og gjør informasjon tilgjengelig på flere språk.

Oslo kommune har sendt ut en pressemelding lørdag kl. 18.



Kommunen har hatt kriseberedskap siden 28. februar. Beredskapsnivået ble hevet til nivå tre, 11.mars. Nivå 3 er det høyeste nivået.

Byrådsleder Raymond Johansen understreker at det ikke var en enkel beslutning å stenge det meste av Oslo ned:



– Konsekvensene av ikke å gjøre det kan bli mye større. Ved å holde avstand til andre mennesker, viser vi solidaritet for de mest sårbare i samfunnet vårt. Vi unngår smitte og gjør det lettere å gjenvinne kontrollen, sier han og gir honnør til Oslos innbyggere og ansatte for måten den pågående krisen håndteres:

– På kort tid har hele samfunnet vårt nærmest blitt snudd på hodet. Jeg vil berømme alle som nå følger rådene fra helsemyndighetene, som unngår unødvendig kontakt med andre og hjelper til med å bekjempe dette utbruddet. Innbyggere og ansatte i Oslo kommune har omstilt seg, og vi ser at de fleste følger rådene som gis. Det er merkbar nedgang på all kollektivtransport, folk jobber hjemmefra, tar ansvar og tar vare på hverandre. Samtidig er det mange som fremdeles kan bli bedre på å unngå unødvendig kontakt, og vi må kontinuerlig vurdere behovet for enda strengere tiltak, sier byrådslederen.

– Nå er det enormt viktig at vi tar vare på hverandre. Bry deg gjerne ekstra om andres barn og om naboer som kan trenge hjelp. Selv om vi skal holde avstand må vi fortsette å vise omsorg for hverandre, sier Raymond Johansen.

Status for tiltak mot spredning av koronasmitte, lørdag 14. mars:



Alle helsehus i Oslo er stengt for besøkende

Det er innført besøksrestriksjoner og adgangskontroll på Oslo kommunes helsehus og langtidshjem. Pårørende bes om å begrense sine besøk i størst mulig grad. Bare de aller nærmeste pårørende kan komme på besøk hvis de oppfyller kravene som er satt for å unngå smitte. Les mer om retningslinjer for besøk.

Stenger for vigsler i Oslo Rådhus

Alle vielser i Oslo Rådhus er avlyst, i første omgang frem til 26. mars. Oslo kommune vil opprettholde beredskap for å gjennomføre nødvendige vigsler i perioden.

Kontroll av serveringssteder i Oslo

Næringsetaten gjennomførte fredag 13. mars kontroll av om byens serveringssteder overholdt påleggene fra Helsedirektoratet og Oslo kommune.

Kontrollen viste blant annet at:

Alle de store barene, pubene og nattklubbene holdt stengt.

Av 100 steder som ble observert fikk to steder pålegg om å stenge ned driften. Begge var barer uten matservering. Det var et stort antall restauranter og serveringssteder som holdt åpent. På de aller fleste av disse stedene ble ikke vilkåret om at besøkende/gjester skal holde minst 1 meter avstand overholdt. Det var kun begrenset kapasitet som gjorde at ikke flere steder fikk pålegg om å stenge.

Ingen av stedene som ble besøkt/observert hadde over 50 personer inne.

Bybildet var sterkt preget av situasjonen. Det var svært lite folk å se ute i gatene sett opp mot en normal fredag kveld i Oslo sentrum.

Oslo kommune vil, i samråd med Politiet, vurdere nødvendige tiltak for å sikre at alle serveringssteder overholder kravene. Det vil også vurderes om det må innføres begrensninger i åpningstider for byens serveringssteder. Næringsetatens kontrollører vil også lørdag være ute for å veilede og gi råd til serveringssteder som holder åpent.

Status for stengte barnehager og skoler

Alle Oslo barnehager og skoler er stengt fra og med fredag 13. mars. Skoler og barnehager skal sørge for et tilbud til barn med foreldre i definerte kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov. Utdanningsetatens kartlegging viser at det kun var rundt hundre elever som møtte opp på en av Oslos skoler fredag 13. mars. Mer informasjon her

Ruter stanser billettkontroller

Ruter har fortløpende innført tiltak for å påse at osloborgerne kan ferdes så trygt som mulig rundt i byen kollektivt. Det siste tiltaket er at selskapet nå innstiller alle billettkontroller på buss, trikk og bane fram til det kommer nye retningslinjer fra myndighetene. Stansen av alle billettkontroller vil foreløpig vare fram til 26. mars.

Informasjon om koronatiltak på flere språk

Oslo kommune har nå publisert informasjon om koronavirus og innførte tiltak på flere språk, i tillegg til engelske og norsk. Den viktigste informasjon er nå tilgjgengelig på arabisk, polsk, somali, spansk, tyrkisk og urdu på Oslo kommunes nettsider.

Følg Akersposten på Facebook