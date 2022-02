Starter med trefelling i Husebyskogen

I dag, onsdag 16. februar, starter arbeidet med å etablere ventilasjonstårn i Husebyskogen.

Publisert: 16.02.2022 kl 12:19

HUSEBYSKOGEN: I forbindelse med arbeidet med midlertidig luftetårn informerer Vann- og avløpsetaten om at de starter hogst på det planlagte riggområdet i Husebyskogen, onsdag 16. februar. Dette for å unngå trefelling i selve hekketiden. Det vil bli minimalt med trafikk i forbindelse med hogstarbeidene. For å unngå kjøring på turstier i området, vil trær som felles bli liggende til oppstart av øvrig riggarbeider senere i anleggsfasen.

I sammenheng med øvrige aktiviteter i første anleggsfase, skriver VAV at de ønsker å gå i gang med trafikksikkerhetstiltak på adkomstveien forbi FO-bygget (skilting, fartsdumper, etc.) fra og med mandag 21. februar.

