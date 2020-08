– Spør om det du lurer på!

Planen var å arrangere åpen infodesk én gang i måneden gjennom hele 2020, men så kom korona, og planene ble lagt på is. Nå som byggestart nærmer seg for prosjekt Ny vannforsyning Oslo, gjør Vann- og avløpsetaten et nytt forsøk.

Publisert: 19.08.2020 kl 13:35

RØA: – Åpen infodesk går ut på at representanter fra prosjektet sitter på et lett tilgjengelig sted i bydelen i et gitt tidsrom, hvor alle som ønsker det kan komme innom og spørre om det de lurer på. Vi er opptatt av å være tilgjengelige for folk som er berørt av prosjektet, og håper mange benytter seg av muligheten, sier kommunikasjonsleder Gro Elden.

– Vi kalte det først «åpen kontordag», men etter at vi fikk tilbakemeldinger om at flere ble forvirret av at vi ikke satt på et kontor, har vi endret litt på navnet. Nå heter det åpen infodesk.

Annen hver gang i Ullern og Vestre Aker

Første mulighet er onsdag 19. august i Bydel Vestre Aker. Da vil prosjektets representanter være til stede i Samfunnshus Vest på Røa fra klokken 16.00 til 19.00.

I Bydel Ullern blir det åpen infodesk onsdag 2. september i samme bygg som Bydel Ullern har kontorer.

– Vi setter opp skilt, slik at det blir lett å finne veien. I tillegg har vi opprettet arrangementer på prosjektets Facebookside, hvor man kan se informasjon om tid og sted, forteller Elden.

Åpen infodesk vil være første uken i måneden i Bydel Ullern, og tredje uken i måneden i Bydel Vestre Aker ut året.

Koronatiltak

Vann- og avløpsetaten er opptatt av å følge de til enhver tid gjeldende råd for smittebegrensning.

– Slik rådene er per nå, kan vi gjøre tilstrekkelige tiltak for at det skal være trygt å komme innom infodesken. Vi vil være påpasselige med å holde avstand internt mellom våre representanter og besøkende. Husk at du ikke kan komme dersom du er syk. Da ber vi deg heller kontakte oss på telefon eller e-post, sier Elden.

Det vil også være begrensninger i antall personer som kan oppholde seg i lokalet samtidig, og det vil være håndsprit tilgjengelig.