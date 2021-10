– Det er viktig for oss å få tilbakemelding fra deg slik at vi kan rette innsatsen der den trengs mest, sier leder i Røa Vel, Anne Bjørnebye Vik. I disse dager ber de om innspill fra både medlemmer og ikke-medlemmer.

Publisert: 05.10.2021 kl 11:10

RØA: – Vi ønsker ikke å opptre som en lukket, liten klikk som tror vi vet alt som foregår. Vi ønsker å ha god oversikt og et så bredt kontaktnett som mulig, sier Bjørnebye Vik.

Hun har i flere år stått i spissen av et styre som har jobbet aktivt for Røa-folk. Vellet er stort og strekker seg fra Bogstad i nord til deler av Ullernåsen i sør – og grenser til Lysakerelven i vest og Hovseter og Huseby i øst.

Som store deler av Oslo vest er Røa i en rivende utvikling. Røa sentrum er i ferd med å gjennomgå en transformasjon, og fortettingen i større og mindre veier i området er godt synlig.

Mye i endring

Det er byggeaktivitet mange steder, og mer skal det bli. Det betyr mer folk, større aktivitet, antakelig også mer trafikk – og dermed må noen passe på – og være en sparringpartner og en hjelp når det trengs.

Anne Bjørnebye Vik er opptatt av at det er viktig å komme tidlig inn i prosessene.

– Det er mye som skjer på planleggingsnivå, og det må vi være med på. Samtidig er vi et styre med bare frivillige, vi gjør alt på frivillig basis. Vi er ikke et proft konsern som kan svare på alle henvendelser innen neste dag, påpeker hun.

For tiden er det revisjonen av småhusplanen for Oslo som er aktuell. Den er viktig for hele Oslo vest.

– Det bygges og kommer nye hus hele tiden. Det er spesielt viktig å følge med nå. Det skjer mange store og små endringer på Røa, sier Bjørnebye Vik.

Kom med innspill!

I Røa Vel vil de gjerne ha så god oversikt som mulig over hva Røa-innbyggerne er opptatt av i sitt nærmiljø.

– Det er viktig for oss å få tilbakemelding fra deg slik at vi kan rette innsatsen der den trengs mest. Det r viktig for oss at alle som kommer over denne undersøkelsen, svarer, om de er medlemmer av vellet eller ikke. Det er viktig for oss i styret å vite hva Røa-folk mener vi bør konsentrere oss om. Er det ting vi bør gjøre annerledes? spør hun og legger til:

– Er du ikke medlem, kan du gjerne melde deg inn! Vi trenger medlemmene.

Du finner mer informasjon og lenker til undersøkelsen på Røa Vels sider.