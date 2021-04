– Spennende med nye tanker om hvordan vi bor

– Jeg synes det er meget spennende at utbyggere begynner å tenke helt nytt med hensyn til hvordan vi bor og omgås, sier bydelsleder Carl Oscar Pedersen i Bydel Ullern.

BYDEL ULLERN: Slik kommenterer han artikkelen om deleleligheter og delemeter, som sto i Akersposten 21. april. Der la Olav Birkenes, daglig leder i Birk & Co, ut om hvordan nye behov og trender er i ferd med å endre hvordan man lager nye boliger i dag. Begreper som «delemeter», venneleiligheter og større fellesområder står sentralt. Ulike former for bofellesskap er det nye.

– I Ullern vi skal bygge nye Omsorg+-boliger på Hoff. Kanskje er det ideer å hente fra konseptet i Fyrstikkbakken 14 på Bryn, sier Pedersen. Han synes det er en spennende kombinasjon at en både eier sin egen bolig og samtidig er sammen om store fellesarealer.

Felles hjemme og felles i bygget

Fellesarealene er både innen de enkelte boenhetene og i deler av bygget. Delemeter er et nytt begrep. Leilighetene er laget slik at to, tre eller fire kan gå sammen om et bofellesskap. Det vil si sin egen, lydisolerte leilighet og det en er sammen med andre om.

– Vi har lært mye under denne pandemien. Blant annet er det avdekket hvor mange mennesker som sliter med følelsen av ensomhet. Det at en kan eie en del av leiligheten som en egen bolig og samtidig at noe av leiligheten har fellesarealer, tror jeg vil være en god kombinasjon for en del mennesker – unge som eldre.

Privat og offentlig

– Kunne bydelen tenke seg å samarbeide med private utbyggere om nye måter å tenke bolig på?



– Ja, selvsagt. Jeg tror at vi svært ofte finner de beste løsningene i samspillet mellom privat og offentlig sektor.



– Kunne du tenke deg å snakke med utbyggerne av deleleilighetene for å få ideer til for eksempel utbyggingen av omsorg+ på Hoff?

– Jeg er alltid villig til å snakke med andre om forslag som kan føre utviklingen videre, sier Pedersen, men understreker at bydelen ikke selv står for utbygginger. Det er det større og sterkere aktører som har ansvaret for i det private markedet. Oslo kommune har imidlertid et eget foretak, Omsorgsbygg, som bygger Omsorg+, sykehjem og lignende.

– Vi må alltid være villig til å ta inn nye tanker og ideer for å kunne gi innbyggerne flere muligheter når en skal velge hvordan en vil bo.

Samfunnsutviklingen har ført til at alle ikke passer inn slik det bygges i dag, En måte tenke nytt med hensyn til det å bo. Deleleiligheter kan sees på som en videreutvikling av kollektivet, som fikk sin oppblomstring på 1960-tallet, men som er tilpasset dagens samfunn.

Ensomheten øker

Å være alene er en form for luksus som mange av oss setter stor pris på. Det å savne kontakt med andre mennesker, er ensomhet. Det påvirker både trivselen og helsa. Ensomhet er et savn av sosial kontakt. Forskning viser at sosial isolasjon og ensomhet er forbundet med en rekke fysiske og psykiske helseplager, som hjerte- og karsykdom, stress, søvnproblemer, angst og depresjon. Mange statsministre – uavhengig av parti – har tatt opp dette i sine nyttårstaler.

– Under denne pandemien har opplevelse av ensomhet, kommet sterkere fram i lyset, sier Pedersen og legger til at det har vært en tøff påminnelse for flere enn politikerne.



– Hvis fleksibilitet i boligmarkedet kan avhjelpe følelsen av ensomhet - eller det å forebygge den situasjonen – så er jo det kjempefint, ser Pedersen. Han vil gjerne diskutere hvordan offentlig og privat sektor kan utfylle hverandre.

– Da må vi for eksempel få vite hva utbyggerne forventer fra offentlig sektor, sier lederen av bydelsutvalget.

– Noe som er viktig å finne ut av, er hvilke behov som skal dekkes og hvordan vi finner løsninger på det.

Gå til jobben - hjemme

Hjemmekontor er vel og bra, men mange føler på savnet å kunne gå på jobb, savnet av kollegaer. Det er blitt gitt uttrykk for at det er godt å komme ut av leiligheten. Det er godt å gjøre forskjell på privatliv og yrkesliv. Det å være koblet til smarttelefonen 24 timer i døgnet, kan være stressende nok.

– Jeg tror tankene til utbyggene i Fyrstikkbakken er inne på noe når de sier at en del av delemetrene kan lags som til kontorfellesskap. Da går en ut av leiligheten, men innenfor eget boligkompleks. En fiffig måte å gjøre det på, sier Pedersen og legger til at en på denne måten også kan få til en sosial omgang, slik det er på arbeidsplasser.



– Pandemien har vist oss at vi trenger å tenke nytt på flere måter og på flere områder. Dette kan være noe av det nye som bre om seg i kjølvannet av at det ble nødvendig å stenge ned hele samfunnet, sier Pedersen og legger til at særlig Oslo har fått kjenne på det. Han uttrykker glede over at smittetrykket i bydelen har vært forholdsvis lavt. https://akersposten.no/nyheter/smitteutviklingen-i-bydelene-siden-mars-2020/19.6714

Aldersvennlig

Pedersen forstår godt at boligene som tilbys på Bryn, kan være et fristende alternativ for mange eldre.

– Her vil en oppnå selvstendighet samtidig som en får nærhet til andre mennesker, sier Pedersen. En opprettholder verdigheten ved å ha ansvar for eget liv, samtidig som en får trygghet ved ikke å være alene eller isolert.



– Det er ikke tvil om at mange eldre vil oppleve dette som betryggende.

Et av bo-alternativene er tvilling-leiligheter. De kan brukes som generasjonsbolig. Ikke bare som unge menneskers mulighet til å komme inn på boligmarkedet.

– Dagens samfunn og familiekonstellasjoner er så forskjellige fra bare få ti år tilbake, at her må vi bare henge med i svingene, sier Carl Oscar Pedersen. Han er ikke i tvil om at de som arbeider med å videreutvikle tilbudet innen aldersvennlig by, bør ta en nærmere titt på disse nye løsningene.

