Sparer 12 00 lastebillass fra Huseby med dette alternativet

Vann- og avløpsetaten går inn for tunnelboremaskin, i stedet for konvensjonell drift med boring og sprengning i forbindelse med stamnettet. Det kan få vesentlig betydning for tunneldriften fra Huseby og videre til stamnettet, som forgrener seg ut i byen.

HUSEBY: I forbindelse med planforslag for det nye stamnettet i Oslo, hvor det skal bygges en ny hovedoverføring mellom Huseby, Oset og Trosterud, blir flere alternativer for tunneldrift presentert.

Mange fryktet ut fra tidligere signaler, at VAV ville lande på konvensjonell drift med boring og sprengning ned til stamnettet fra Huseby. Da ville det bli masseuttak i Husebyområdet og uttak blant annet på Ullevål. Det ville i så fall bety 13 000 lastebillass ut fra Husebyområdet og tilsvarende antall lastebiler inn igjen.

48 000 lastebillass i verste fall

Vann- og avløpsetaten går nå for et alternativ, 4A. Det innebærer at det blir tunneldriving med tunnelboremaskin på store deler av nettet i stedet for konvensjonell drift. Med alternativ 4A, vil det bli brukt tunnelboremaskin hele den 11 kilometer lange strekningen fra Stubberud til Huseby, med masseuttak på Stubberud. Kun 1000 lastebillass vil med dette gå ut fra Huseby. Det vil nok også glede mange på strekningen, hvor sprengninger ikke lenger vil være aktuelt.

Et annet alternativ 4B, er å starte boring motsatt vei fra Huseby mot Stubberud. Det vil i så fall bety at 48 000 lastebillass skal ut av Husebyområdet og tilsvarende lastebiler inn, i tillegg til uttaket fra tunnelen til Holsfjorden og selve vannbehandlingsanlegget. Dette blir ikke anbefalt, da det vil komme i konflikt på en rekke områder, i forbindelse med det pågående arbeidet med vannbehandlingsanlegget. Det vil da bli Stubberud som får belastningen med masseuttaket.

Tidspress

Et avgjørende moment for å gå for alternativ 4A er tidspresset. Alternativ 4A er det alternativet hvor man med rimelig sikkerhet kan si at de når målet tidsmessig, uten at Mattilsynets krav om en million kroner i døgnet slår inn om ikke anlegget står ferdig innen tidsfristen i 2028. Et annet vesentlig moment er at det kostnadsmessig er et godt alternativ, samtidig som det begrenser antall riggområder med ren tunnelboring på strekningen, sett i forhold til konvensjonell drift. Det er all grunn til å tro at dette alternativet vil bli vedtatt når planforlaget kommer til politisk behandling.

På strekningen Oset – Disen anbefales konvensjonell drift.

