De mener grunnleggende velferd er det offentliges ansvar, og bør i størst mulig grad være i offentlig kontroll.

Publisert: 21.02.2021 kl 16:29

Høyres tilsvar til SV 10. februar preges av en del selvfølgeligheter. Ingen partier mener vel annet enn at brukerne av velferdstjenester skal stå i sentrum for omsorgstilbudene? Og ingen kan vel i dag hevde at private aktører alltid, og bare, «hever kvaliteten gjennom nyvinninger, innovasjon og effektivitet».

Det vi derimot vet, er at bydelens økonomiske uføre stammer fra en periode basert nettopp på innkjøp av private tjenester, og med mange langvarige kontrakter. Vi er fortsatt forskrekket over at Høyres løsning på problemet er «mer av det samme». Den beste veien videre er åpenbart styrking av fagkompetanse i bydelen, ikke nye runder med anbud og tilbudskontroll.

Debatt på høyere nivå eller Høyre-nivå?

Høyres debattanter foreslår å «ta debatten opp på et høyere nivå». Deretter bruker de samme rapport (NOU 2020-13) som vi i SV bygget mye av våre vurderinger på i innlegget 6. februar. Det er litt uklart hvorfor debatten får et høyere nivå når Høyre refererer til denne rapporten, enn når SV gjør det.

NOU-en kan sikkert brukes til å belyse begge sider av saken, men det offentlige utvalget ender tross alt opp med å anbefale å gi kommunene mulighet til en kraftig innskjerping av vilkårene for kommersielle barnehager, nettopp fordi de ser at det er en særlig stor lønnsomhet her.

At Høyre vil selge ut offentlig eiendom - som barnehager - for å gi dem til private, er også dårlig høyrepolitikk. Det taper man på lengre sikt penger på. Det er akkurat like fornuftig som å selge huset eller leiligheten du bor i, for så å leie den tilbake fra en utleier.

«Det står alle fritt å sove under Paris' broer»

Høyre og SV er åpenbart uenige både om strategi og tiltak. Høyres innlegg viser at man faktisk tror (med referanse til Nordstrand) at Vestre Aker kan spare et tosifret millionbeløp ved å skifte til private tilbydere. Vi mener at sannheten er mer nyansert og tror fortsatt lite på dette som løsning i Vestre Aker.

«Valgfrihet er bra», skriver Høyre-representantene. «Det står alle fritt å sove under Paris' broer», skrev Viktor Hugo. Valgfrihet er et gode som forutsetter at det finnes gode nok alternativer, og at brukeren har kompetanse og overskudd til å velge.

Vi tror ikke Høyre synes det er en god ide å åpne for kommersielle aktører i driften av skolene våre. Det er bra at vi har en sterk offentlig fellesskole, som vi bygger sammen. Den samme tankegangen bør vi legge til grunn når vi snakker om barnehager eller sykehjem. Grunnleggende velferd er det offentliges ansvar, og bør i størst mulig grad være i offentlig kontroll.

Ellen Lange

Representant for SV i Vestre Aker bydelsutvalg

Helge Waal

Vara til bydelsutvalget og SVs representant i komiteen for Helse, oppvekst, velferd og eldre

Kjell-Torgeir Skjetne

Vara til bydelsutvalget og SVs representant i komiteen for Byutvikling, miljø, samferdsel og idrett