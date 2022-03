Sørkedølene reagerer sterkt på utbyggingen

At prangende villaer erstatter det som opprinnelig skulle tilfalle barnefamilier med tilhørighet og normal inntekt, faller ikke i god jord hos sørkedølene.

Publisert: 04.03.2022 kl 17:30

SØRKEDALEN: Sørkedølene er ikke fornøyd med at villaer med prisantydning på mellom 14,5 og 15,5 millioner, som er godt synlig i lia, erstatter intensjonen i den gamle disposisjonsplanen. Den skulle sørge for bygging av boliger rundt mindre tun, spredt rundt i dalføret og ikke legge til rette for det de kaller godt synlig feltutbygging i dalen. De som stilte på Naturvernforbundets pressekonferanse sist tirsdag, er glade for at Sivilombudet har gitt dem og Naturvernforbundet rett, slik at saken må til ny behandling hos Statsforvalteren.

Grell kontrast

Leder av Bonde- og Småbrukarlaget i Sørkedalen, Lillann Berger, reagerer sterkt på det som har skjedd med Brennatunet.

- Hvordan det kan skje, at Plan og bygg og Fylkesmannen kan godkjenne en slik utbygging innenfor Markagrensa, hvor vi andre må forholde oss til Sørkedalen som utvalgte kulturlandskap og Markaloven, er dessverre ingen overraskelse for oss. Dette er en problemstilling vi står overfor i vårt daglige liv. Som menigmann viser det seg gang på gang at Plan og bygg og kommunale instanser meget godt kan regelverket rundt Sørkedalen og bygging innenfor Markagrensen. Selv den minste forandring på eksisterende bygningsmasse hører det til sjeldenheten at går gjennom nåløyet til kommunale instanser. Da blir det i rikelig mon henvist til §14 i Markaloven. Det står derfor i grell kontrast når kommunale instanser nå har valgt å se bort fra dette. Eller om jeg skal si, bestrebet seg på å tilpasse regelverket og utbyggingssøknaden til Løvenskiold i Brennatunet saken, sier Berger og fortsetter

- Hustun og utbygging i Sørkedalen kom i gang for mange tiår siden. Det skulle være et tilbud til dalens innbyggere som slet med å få byggetillatelse på eiendommene de hadde. Det var et generelt byggeforbud i Sørkedalen. Og unge beboere i Sørkedalen måtte flytte ut for å stifte bo. Dette førte til at den yngre generasjonen forsvant ut av dalen. Og det skapte blant annet problemer for gårdsbrukene hvor den påtroppende generasjonen trengte et sted å bo for å kunne overta gårdsdriften. Vi trenger nå å komme tilbake til utgangspunget for bygging av hustun i Sørkedalen. Denne og fremtidige utbyggingssaker må stoppes. Det Sørkedalen trenger fremover er å bevare kulturlandskapet og Sørkedalen som jord og skogbruksbygd, og ikke flere store million-villaer i tun.

DE SIER NEI: Fra venstre: Lillann Berger, Colin Murphy, Trygve Christensen, Georg Reiss, Anne-Lise Grenborgen, Jan M. Fredriksen, Nikolai Norman, Gjermund Andersen, Bente Landmark, Åse Holter, Marianne Støvern Sand og Odd Holter. Foto: Vidar Bakken

Minst mulig eksponert

Odd Holter er nabo til byggefeltet. Han viser til «Disposisjonsplan for Sørkedalen» fra 1986, som ga åpning for inntil seks tun med maksimalt seks hus per tun. Holter var leder for styret som jobbet for etablering av tun.

- Forutsetningene var at dette skulle bringe flere barn og mennesker til bygda for å bidra blant annet til at skole, idrettslag og andre organisasjoner skulle kunne være levedyktige i fremtiden. Tilknytning i form av botid, arbeidstid og antall barn ga poeng som var grunnlag for tildeling av tomter. Det ble utarbeidet en plan for mulige plasseringer av tun hvor det viktigste kriteriet var at det skulle være minst mulig eksponert fra andre deler av Sørkedalen. Det var også vesentlig at det ikke var for langt fra senteret i dalen som er skolen og butikken, sier Holter.

Disposisjonsplanen for Sørkedalen har blitt etterfulgt av Markaloven, som han mener på ingen måte er så spesifikk og konkret som Disposisjonsplanen var.

- Det er jo helt klart at det er gjort grove saksbehandlingsfeil i godkjenningen av Løvenskiolds byggeplaner. Utover det er det en rekke forhold som er påpekt fra oss i Sørkedalen som gjør at denne utbyggingen aldri skulle ha vært godkjent, sier Holter og oppsummerer punktvis:

Feltet ligger på det kanskje mest eksponerte området i Sørkedalen.

Sørkedalen er vedtatt å være et landskapsvernområde som jo tilsier at man skal være ekstra varsom med hvilke tiltak som gjøres.

Det er ingen krav om tilknytning til dalen - det er kun høyeste bud på boligene som betyr noe. Med det prisnivået dette har kommet på, er sannsynligheten for å få inn barnefamilier er veldig liten. Det vil si at dette bryter med hovedintensjonen med bygging i Sørkedalen.

Beliggenheten rett ovenfor Brennabakken Grendelag som ble etablert i 1992, gjør at området nå fremstår som et boligfelt med nå til sammen 16 boliger. Det er heller ikke gjort forsøk på å få det til å fremstå som tun med en byggestil som er tilpasset byggestilen i Sørkedalen. For eksempel bygges det en dobbel garasje ved hvert hus, som understreker at dette er bygget som et boligfelt og ikke et tun.

Området ligger midt i hovedtraseene, både rødmerket skiløype og blåmerket sti, fra Sørkedalen til Finnerud og Kobberhaugen. Disse traseene er mye brukt hele året av lokale og turgåere fra hele Oslo.

BEFOLKNINGSGRUNNLAGET VIKTIG: Noe av hensikten med den gamle disposisjonsplanen er at barnefamilier skal etablere seg i bygda, noe som også er viktig for skolens fremtid. Foto: Vidar Bakken

Gjrode byråden oppmerksom

Jan M. Fredriksen har i sin tid i Sørkedalen vel deltatt i arbeidet med disposisjonsplanen for Sørkedalen fra 1986 og senere ved forrige kommuneplanutarbeidelse pekt på viktigheten av en kommunedelplan for Sørkedalen, blant annet i møte med tidligere byråd Bård Folke Fredriksen (H). Dette ville være en videreføring av disposisjonsplanen som ble opphevet ved forrige kommuneplanrevisjon. Det førte ikke til noe resultat.

- Vi har også tatt opp den samme problematikken med byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) i 2018. Det er et presserende behov for å stake ut kursen for Sørkedalens framtid ved å utarbeide en kommunedelplan i medhold av markaloven. Det kan ikke være slik at en utbygger benytter den åpningen som bygdefolket har kjempet fram - å bygge hustun for at barnefamilier flytter inn og bidrar til å opprettholde skolen og barnehagen - til egen økonomisk vinning, sier Fredriksen og fortsetter:

- Presset på Sørkedalen er stort og det haster med å vedtatt en kommunedelplan som sikrer at Sørkedalen blir bevart som jord- og skogbruksbygd, (verdifullt)utvalgt kulturlandskap i Norge med kulturminner, levende lokalsamfunn og rekreasjonsområde for hele byens befolkning. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har i forbindelse med revisjonen av kommuneplanens arealdel sendt et komplett forslag til en kommunedelplan for Sørkedalen som utvalgt kulturlandskap i Norge til plan og bygningsetaten.

Han informerer om at han den 29.02.2020 sendte "oppskriften" på hvordan søknaden fra Løvenskiold om de to tunene skulle behandles i henhold til markaloven, til byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen og etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Siri Gauthun Kielland.

- Søknaden måtte behandles etter markalovene § 14 med konsekvensutredet reguleringsplanforslag til offentlig høring og stadfestelse av miljødepartementet før PBE han gi rammetillatelse og oppstartstillatelse. Det er dette Sivilombudsmannen slår fast i sitt svar på NOAs klage. Det er uforståelig at PBE ikke tok hensyn til min forklaring på hvorledes søknaden skulle behandles. PBE har for lenge siden varslet Løvenskiold om at han bygger på eget ansvar og at bygninger må rives og området tilbakeføres dersom NOA får medhold i sin klage.

Utvalgt kulturlandskap

Naturvernforbundet i Oslo Vest ved leder Colin Murphy, har sendt Akersposten følgende:

Vi i lokallaget i Naturvernforbundet i Oslo Vest er opprørt. Oppføring av boliger på Brennatunet representerer et av de mest alvorlige bruddene på Markaloven. Et sentralt punkt i Markaloven er det generelle forbudet mot bygge- og anleggstiltak innenfor markagrensen. I formålsparagrafen slås det bl.a. fast at man skal ”bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø”. Markaloven forutsetter at det ikke vedtas planer i marka som er i strid med Markalovens bestemmelser eller formål. Sørkedalen fikk i 2018 også status som utvalgt kulturlandskap. Målet er å sikre en langsiktig forvaltning av kulturlandskapet og verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap og kulturmiljøer. Oppføring av boliger på Brennatunet representerer en alvorlig uthuling av både Markaloven og vern av kulturlandskapet.

For småbarnsfamilier i en etableringsfase.

Sørkedalen vel har ved leder Bente Landmark sendt følgende til Akersposten vedrørende utbygging av Brennatunet:

Sørkedalens vel er positiv til bygging av nye hustun etter de kriterier og intensjoner som disposisjonsplanen (1986) la opp til og som også er videreført i vedtatt kommuneplan (2018). Den viktigste bakgrunnen for det arbeidet velet la ned i sin tid for å få bygget hustun i Sørkedalen, var et behov for at husene skulle bebos av familier med barn for å opprettholde og styrke lokalsamfunnet. Sørkedalen skole og alle foreninger som bidrar til nettopp det levende lokalsamfunn er avhengig av disse familiene. Elevgrunnlaget ved skolen er skjørt, og bygda trenger flere barn. Nye hustun bør ha en sammensetning av boenheter i flere størrelser slik et husprosjekt kan la seg realisere for småbarnsfamilier i en etableringsfase. Etter at Sørkedalen ble innlemmet i utvalgte kulturlandskap i landbruket, ble også kravene til inngrep i kulturlandskapet skjerpet. Nye boliggrupper skal lokaliseres slik at de ligger i flukt med kulturlandskapet. Landskapsbildet som søkes bevart er det åpne jordbrukslandskapet i dalbunnen og det mer lukkede skogslandskapet i liene. Brennatunet oppfyller ingen av de avgjørende kravene til plassering i kulturlandskapet, hustypene representerer ikke lokal byggeskikk og tunformen med husene konsentrert rundt et forholdvis tett tun med felles garasjeanlegg er heller ikke tatt hensyn til. Velet har tidligere spilt inn til utbygger muligheten for å bygge tomannsboliger/flermannsboliger som ville gi muligheter for småbarnsfamilier i etableringsfasen. Hovedskiløypa fra Sørkedalen til Finnerud går gjennom det området der hustunene er planlagt. En av forutsetningene som lå inne i disposisjonsplanen når det gjelder skiløyper, er at hustun ikke må ødelegge disse. Løypa er nå forsøkt lagt om til en trasé som ikke er ideell for verken snøforhold eller kjøreforhold. Når dette er sagt, så ønsker likevel Sørkedalens vel nye innflyttere til Sørkedalen hjertelig velkommen. Vi er i ferd med å oppdatere våre hyggelige velkomstmapper som

Inneholder opplysninger om alt som rører seg i Sørkedalen og dette skal være til nytte og glede for nye innbyggere i Sørkedalen.

