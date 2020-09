«Sørkedalsveien er definitivt farlig»

På tur til og fra Wyller telte jeg 57 syklister, 15 på rulleski, 5 joggere, 4 spaserende og én på rulleskøyter, samt relativt stor biltrafikk.

BLANDET TRAFIKK I SØRKEDALSVEIEN: Imot kommer to joggere, en på rulleski og en syklist. Andre veien to på rulleski og en bil.

Akersposten har i flere omganger rettet søkelyset mot manglende tiltak for å sikre de myke trafikantene i Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass og innover i Sørkealen. For mer enn 20 måneder siden leverte Bymiljøetaten en konseptvalgutredning med anbefaling av tiltak og med kvalitetssikring til byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Siden har etaten ventet på en bestilling av forprosjekt med regulering, men da Akersposten etterlyste dette hos byrådsavdelingen i juni i år, hadde ingenting skjedd. Vi snakker nå altså om 20 måneder siden overleveringen. Til og med med byråkratiske tidsbriller er det i overkant lang tid i en så viktig sak.

Tirsdag denne uken satt jeg i passasjersetet, for å kunne fotografere og telle antall myke trafikanter på den nevnte korte strekningen. Flere ganger har jeg tidligere vært overrasket over den store andelen myke trafikanter og forskrekket over nestenulykker på strekningen mot avkjørselen til Wyllerløypa. Særlig etter den alvorlige ulykken i sommer mellom motorsykkel og syklister, ble også flere oppmerksomme på manglende tiltak i veien.

Nå skal det sies at bilistene jeg så i det lettere kaotiske trafikkbildet, oppførte seg stort sett pent og avventende til rekken av syklister og rulleskiløpere. Likevel oppstår det nesten-situasjoner, når for eksempel en rulleskiløper er litt ute av balanse ved en forbikjøring. Noen blir utålmodige av å ligge bak en rulleskiløper eller syklist. Det styggeste jeg så, var en bilist som ble svært utålmodig, som lå bak en syklist og to biler. Plutselig raste han forbi disse og hadde problemer med å smette inn igjen da det lå en rekke syklister foran den forreste bilen. Det skjedde i den gamle alleen opp mot Peder Ankers plass. Den type situasjoner er politiet klar over oppstår og som Frank Halse, som er seksjonsleder for Trafikk- og sjøtjenesten i politiet sa til Akersposten: – Det har vært et økende konfliktnivå mellom syklister og bilister.

UTÅLMODIG: Denne bilisten foretok noe som flere vil karakterisere som en hasardiøs forbikjøring. Ikke lett å se på bildet, men det er en rekke syklister oppover veien på høyre side med bil imot.

Tellingen jeg foretok var altså tur retur Peder Ankers plass – innkjøringen til Wyller med en times opphold mellom turene. Da har jeg ikke tatt med at sykkelklubben Rye sto klar med rundt 12 syklister på Peder Ankers plass da vi passerte tilbake. I alt snakker vi om et antall på rundt 100 myke trafikanter, på en strekning som tar rundt 15 minutter å kjøre tur retur.

Dette er daglig kost, og Bymiljøetaten har understreket viktigheten av å gjøre noe med forholdene, først og fremst for å legge bedre til rette for de myke trafikantene. I hovedgrepet går etaten for en bred veiskulder og oppgradering av turveinett. Det siste for å ivareta forgjengeres behov og sikkerhet. Etaten understreker at det er behov for tiltak. De skriver også at hvis dagens løsning sees opp mot Oslostandarden for sykkeltilrettelegging og gate- og veinormalen til Oslo kommune burde Sørkedalsveien generelt vært tilrettelagt for myke trafikanter. Grensen går ved potensialet for 50 gående og syklende i døgnet. Det er med andre ord avvik i dagens situasjon.

VÆR OBS: Både biler og syklister tar plass når de passerer rulleskiløpere.

Etaten understreker videre at det er ventet økt bruk av Sørkedalsveien for myke trafikanter og videre: Det er behov for å øke tilgjengeligheten og tryggheten for myke trafikanter som i dag er henvist til kjørebanen. Behovet er størst for treningssyklister og rulleskiløpere på strekningen Peder Ankers plass til Bogstad gård/Årnes og for skolebarn rundt Sørkedalen skole.

I 2015 viste målinger at opp mot 780 syklister bruker Sørkedalsveien i løpet av en dag og i tillegg 73 rulleskiløpere. Dette er den gruppen som blir mest påvirket av øvrig trafikk. Det er målt trafikktopper opp mot 5 200 kjøretøyer per dag på denne veien. Dette er altså målinger gjort for fem år siden og det er ingen gjetning bak påstanden om at antallet brukere av veien har økt betydelig.

BYM skriver blant annet:

Situasjonen i Sørkedalen vil derfor oppleves utrygg av de fleste myke trafikanter som ferdes langs veien. Opplevd trygghet vil variere med hvilken type myk trafikant man er. Ved å se på dagens brukere er det generelt raske syklister og rulleskiløpere (og dyr ) som tør å bruke veien. Om sommeren er det flere myke trafikanter. Tørr asfalt innbyr til høyere hastigheter for bilistene, opp mot 80 km/t er observert gjennom registreringer. Kombinert med et høyt antall myke trafikanter - særlig treningssyklister og rulleskiløpere - i kjørebanen øker risikoen ytterligere.

Etaten mener også at trafikksikkerhet er det mest prioriterte tiltaket for å få flere til å sykle og at bedre tilrettelegging potensielt kan gi 30 prosent flere syklister. Samtidig vil en økende befolkning gi økt trafikk på veien og behovet for tiltak forsterkes. Dette gjelder særlig på utfartsdager og kveldstid.

Det er ganske utrolig at denne saken som har versert i etater og byrådsavdelinger de siste 11 årene, havner urørt i en skuff når faren for store ulykker er til stede daglig i Sørkedalsveien. Det trenger man heller ikke være spesialist for å se, med det sammensatte trafikkbildet som er på denne veien. Det er et krav at byrådsavdeling for miljø- og samferdsel tar saken ut av skuffen og setter i gang bestillingsarbeidet. Det skal være trygt å bevege seg for myke trafikanter i Oslo. Det gjelder også Sørkedalsveien, om du er treningssyklist, tursyklist, jobbsyklist, behov for å komme seg fra et sted til et annet-syklist, skolebarnsyklist, rulleskiløper, gående eller joggende. Gi dem den tryggheten som byrådspartiene lover i sin byrådsplattform, hvor det blant annet står: Oslo skal bli en sykkelby hvor alle føler seg trygge. Det bør gjelde alle myke trafikanter.

Vidar Bakken

Redaksjonssjef Akersposten

