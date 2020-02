Sørkedalen skole – en oase på landet

Så er da Sørkedalen skole en liten skole med god oversikt, som skaper trygghet og samhold mellom barna på de forskjellige klassetrinnene.

Publisert: 14.02.2020 kl 20:50

SØRKEDALEN: Når vi kommer til Sørkedalen skole, så er det et trist å se Sørkedalen landhandleri vis a vis skolen, som nylig er nedlagt. Ryktene sier riktignok at butikken er i ferd med å gjenoppstå. Hva så med skolen som ligger her ute på landet med i dag 54 elever.

Les også: «Butikken kommer til å etterlate et stort hull i bygda, og mange vil savne kafeen»

Alle blir sett

Over en kopp kaffe møter Akersposten assisterende rektor Torill Birkelund og leder av driftsstyret, Ingrid Nyhus.

- Det er ingen fare for at skolen skal forsvinne, selv om vi har såpass få elever. Dette er et stabilt antall. Man skal vite at med en liten skole kommer det også fordeler. Det som er spesielt når jeg ser ut i skolegården, er at alle her er hverandres venner og de større elevene viser unik omsorg for de mindre. De passer på hverandre og alle blir sett, sier Birkelund.

Flere bein å stå på

I 2017 ble Sørkedalen skole en del av Bogstad skole med felles rektor, som i dag er Karoline Hoel Balstad. Noen trodde nok at dette var et skritt mot avvikling av skolen.

- Nei tvert imot, så har dette samarbeidet styrket skolen vår og det var jo også meningen. Sørkedalen skole består som en selvstendig og unik skole og det skal den fortsette å være. Med sin fantastiske beliggenhet og muligheter for aktiviteter i nærområdet, har også AKS et tilbud som få kan vise til, sier Birkelund.

- Vi ser at det gode samarbeidet med rektor og de ansatte ved Bogstad skole allerede har båret frukter, både faglig og sosialt. Vi har fått flere bein å stå på, fortsetter hun.

Les også: Huseby skole kan i verste fall bli stengt

Større nettverk

- Noe jeg anser som en stor fordel for elevene her, er at det tette samarbeidet med Bostad skole gir elevene et større nettverk før de skal over på ungdomsskolen. Det er en stor overgang å komme til en skole med 240 elever på et trinn, når de kommer fra en skole med kanskje 10 elever på trinnet. Gjennom fellesarrangementer med Bogstad får de nye bekjentskaper. Om det er felles utedager, turer eller forestillinger, så knyttes nye bånd. Det er en stor fordel å ha med seg i det videre utdanningsløpet, sier Ingrid Nyhus.

- I tillegg ligger Markaskolen her med elever fra hele Osloskolen, hvor blant andre Sørkedalen og Bogstad skole er der samtidig. Skolene har også et samarbeid med Bogstad gård. Alt dette handler om nettverksbygging. På 7. trinnet drar de på leirskole sammen, hvor de også knytter bånd på samme arena, fortsetter hun.

Drar nytte av kompetanse

Birkelund peker på hvilke faglige fordeler en liten skole har gjennom samarbeidet med Bogstad skole.

- I forbindelse med implementering av fagfornyelsen, er lærerne i Sørkedalen sammen med lærerne på Bogstad skole. Resultatet er at personalet på skolene finner hverandre og ikke minst at vi kan dra nytte av Bogstads kompetanse med et større fagmiljø. Vi har også felles IKT-ansvarlig, AKS-leder og vaktmestertjeneste og flere andre synergier, understreker Birkelund.

Det som synes litt spesielt ved Sørkedalen skole er at 1. og 2. trinn er slått sammen og det samme er 5. og 6. trinn.

- Det fungerer veldig bra. Vi har god lærertetthet og dyktige pedagoger, hvor også elever som trenger det får tilpasset undervisning. Vi har lærere som er endringsvillige og fremsynte. Det som også er fint med aldersspredning på disse trinnene, er at de eldste elevene tar ansvar og hjelper de yngre.

Englevenner

Nyhus, som forøvrig selv er lærer ved Holmen skole, viser til at skolen har en god miks av nye og gamle lærere.

- Jeg synes det er fint å se at de nye lærerne tar vare på den gode kulturen som er lagt igjen i skolen og utvikler den videre. Samtidig er jeg imponert over foreldrenes engasjement for skolen og ikke minst AKS, hvor foreldre og elever sammen er med å utvikle nye aktiviteter. Vi har også et FAU med stort engasjement for skolen. Foreldrene arrangerer alt fra julemesse til det store 17. mai-arrangementet hvert år. De har også gitt tilskudd til å kjøpe inn baller og ulike ting som barna kan ha det gøy med i friminuttene. Jeg vil også si noe om «Englevennene». De eldste elevene søker om å bli englevenner. Det vil si at to og to elever arrangerer leker for medelever i storefri. Det dreier seg om alle skal bli sett og ingen skal oppleve å falle utenfor. Omsorg er stikkordet, sier Nyhus.

Det er nok av andre aktiviteter utenom skolen, hvor alt fra Sørkedalen Idrettsforening til barnekor og Sørkedalen skoles musikkorps bidrar til høyt aktivitetsnivå.

Fortjener en heiagjeng

- Sørkedalen er en liten skole med et lite miljø, som ikke får særlig oppmerksomhet. Derfor vil vi gjerne fremsnakke dette unike miljøet. Skolen fortjener en heiagjeng, sier Birkelund.

Oslo kommune er også med å heie lite grann. Den verneverdige gamle skolen har fått nye garderober og dusjanlegg. Snart skal elevtoalettene også pusses opp.

- Det betyr veldig mye og viser at skolen blir satset på, understreker Birkelund.

På fagfronten henger også elevene med i tiden. Alle elever har fått nettbrett som et supplement til undervisningen.

Til slutt har de to et lite hjertesukk med hensyn til elevenes trygghet.

- Vi har noen utfordringer når det gjelder skolens og skolens aktiviteters nærhet til veien. Det er alt for mange som kjører for fort både med bil og sykkel. Vi ønsker oss fortau og trygge overganger til de ulike aktivitetene, avslutter Birkelund.

Følg Akersposten på Facebook