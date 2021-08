Søndag blir det action her

Lysakerelva er for lengst blitt en lakse-elv takket være iherdige sjeler i den lokale fiskeforeningen. Søndag settes det virkelig fokus på dette med arrangementet «Villaksens Dag».

Publisert: 13.08.2021 kl 12:35

LYSAKERELVA: Aktivitetene er spesielle og morsomme, lærerike og nyttige - og burde appellere til både unge og gamle.

Initiativtaker Frode Dalen i Lysakerelva fiskeforening er spesielt opptatt av rekrutteringen til laksefisket, og å få enda flere interessert.

– Ja, vi ønsker med dette å fremme interesse og engasjement for laks i elva – og få opp rekrutteringen. Derfor har vi på søndag en del fokus på de unge og aktiviteter som de kan være med på. Vi skal for eksempel ha en natursti med 10 enkle spørsmål, det blir gratis fiske i 15 minutter med veiledning av instruktør. Videre har vi fått den kjente fluebinderen Børge Iversen til å lære oss å binde flue – spesielt den som vi kaller for »Lilleakerflua», spesiallaget for fiske i elva her, sier Dalen.

Det blir også fisk å se i et akvarium, og forskeren Marianne-Isabelle Falk fanger både laks og ørret slik at man kan se fisken på nært hold. Det settes jo ut yngel i elva for å få opp bestanden, og dette er et prosjekt som har vært avgjørende for fisket i Lysakerelva de siste årene.



– Det blir også fokus på fangstmetodene, fortsetter Frode Dalen.

Lysakerelva Fiskeforening og Frode Dalen står bak arrangementet «Villaksens Dag» søndag. Her er Frode med et særdeles god eksemplar fanget i elva. Søndag inviterer han alle til å komme tettere på fisket i elva.

– Vi skal blant annet ha en kastekonkurranse med fluestang. Redningsselskapet er også med på dette, og man kan øve på å kaste livbøye, sier han og håper det blir en fin dag – kanskje spesielt for barna, i Lysakerelva søndag.

– Arrangementet skjer ved Møllefossen Café (den nederste fossen i elva) og varer fra kl. 11 –til 15 hvor det forøvrig fristes med gratis softis til alle barna !

Om fisket akkurat nå i elva forteller Dalen at man gjerne skulle ha noe mer vannføring.

– Dette er litt av Lysakerelvas utfordring, og har vært det til alle tider. For at fisken skal gå opp i elva trenger den ganske bra vannføring. I det siste har det vært lite vann, så fiskegeneral Frode Dalen ønsker seg mer regn i dagene som kommer.