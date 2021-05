Før sommeren kan et endelig vedtak om de 38 meter høye monstermastene bli avgjort, og senest over sommeren. Høyre ber igjen om at NVE lytter til lokalsamfunnet og innspill fra de to bydelsutvalgene.

Publisert: 12.05.2021 kl 11:36

TO ALTERNATIVER: Det er søkt konsesjon for en kraftlinje som følger dagens trase og for kraftlinje gjennom fjell, som er bydelenes foretrukne alternativ. Ill.: Statnett

Forrige uke ble en siste befaring gjort, men naboene var ikke invitert, hverken i Bærum eller i Oslo. Igjen viser det til liten vilje til medvirkning fra velforeninger og berørte naboer. Direktør i NVE Inga Nordberg svarte til den manglende invitasjonen om å delta på befaring at de ikke kunne være med på grunn av smittevernhensyn. Det er stor forståelse for nødvendigheten av å oppgradere både vann- og kraftforsyningen, som er beredskapsmessig viktig både for disse to bydelene og hele Oslo. Det er den manglende medvirkning fra lokalmiljøet for å finne gode løsninger som etterlyses. Vi oppfordrer derfor NVE til å invitere til en ny, eller flere, befaring(er) med de berørte naboene og velforeningene innenfor smittevernreglene.

En ny høyspent luftlinje vil ligge tett inntil mer enn 1.000 boliger. Ifølge Statnett ligger over 2.700 boliger nærmere enn 120 meter. Høyspentledningene går også gjennom populære boområder, der nedgraving kan frigjøre areal til nye boliger og grøntarealer. Bydelene har derfor varslet krav om at hele strekningen fra Bærum til Smestad legges som jordkabel, og som kabel via sjakt til tunnel fra Hagabråten inn til Smestad transformatorstasjon.

Sammen med Oslo kommune og representanter i bydelsadministrasjonen så NVE blant annet på traseen ved Ullernåsen og Lysejordet skole, og på Lysejordet for å se på området hvor Statnett har søkt om tverrslag i kabelalternativet. Her har bydelene tidligere meldt ifra om at tverrslag, riggområder og nødvendig anleggsinfrastruktur ved Lysejordet ikke anbefales lagt dit, da det er i direkte strid med opprettholdelsen av området som rekreasjons- og friområde og trygge skolevei. Det må derfor fremmes andre alternative løsninger og lokalisering for rigg og tverrslaget.

Oslo og Bærum kommune har varslet innsigelse til et eventuelt vedtak om luftledning, som vil si at saken i det tilfelle avgjøres i Olje- og energidepartementet. Høyre varsler om at de nå skal jobbe tett opp med departementet og statsråden for at beboerne skal bli hørt.

Ingrid Hopp

Gruppeleder for Høyre i Ullern

Anita Leirvik North

Gruppeleder for Høyre i Vestre Aker