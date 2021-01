Smitteutbrudd på Hovseterhjemmet

Ved overgangen til det nye året er 19 beboere og 39 ansatte ved sykehjemmene i Oslo korona-smittet. Hovseterhjemmet er blant sykehjemmene som nå er hardt rammet.

Publisert: 01.01.2021 kl 10:55

OSLO: Det er for tiden 39 medarbeidere som er smittet med Covid-19. De er fordelt på 18 institusjoner. 105 medarbeidere er i karantene. Det er for tiden 19 beboere ved våre sykehjem som er smittet med Covid-19. Fra midten av mars måned er det gjennomført mer enn 13.400 tester av beboere og over 17.300 tester av medarbeidere

Det skriver Sykehjemsetaten i en pressemelding fredag.

Hovseterhjemmet rammet av utbrudd

– Vi opplever nå et økt smittepress inn mot sykehjemmene. Før jul hadde vi ingen smittede beboere. For første gang siden mars har det ved et par tilfeller kommet smitte inn til sykehjemmene fra pårørende på besøk. Hovedårsaken til smitten er fortsatt smittede ansatte uten symptomer som ikke fanges opp av test og karantenekriteriene, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

– Vi har nå utbrudd på Uranienborghjemmet, Fagerborghjemmet og Hovseterhjemmet. Vi får bistand fra Oslos testbusser for å masseteste alle ansatte på institusjoner med mye smitte og uavklart smittesituasjon, sier han.

Vaksineringen godt i gang

Sykehjemsetaten har i romjulen vaksinert 429 beboere på de fem første sykehjemmene i Oslo, og blant disse er Vinderenhjemmet. Neste uke vaksineres beboere på 27 nye sykehjem. Da er beboere på 32 av 39 sykehjem vaksinert.

– Vaksineringen av alle beboere som ønsker på de fem første sykehjemmene, har vært vellykket. Vaksineringen er gjort på en forsvarlig måte, og alle vaksiner er gått til målgruppen. Det som har vært igjen av ferdigblandede doser, har blitt satt på dagsenterpasienter og eldre pårørende. Vi har fått beskjed om at vi får flere vaksinedoser enn det som først var kommunisert fra FHI. Derfor øker vi antallet sykehjem det skal vaksinere på fra 18 til 27 sykehjem neste uke, sier Jagmann.

Beboere på de siste syv sykehjemmene får sine vaksiner i uke 2. Uavklart smittesituasjon på sykehjemmet er hovedårsaken til at de ikke vaksineres sammen med de andre sykehjemmene i uke 1.

Nesten alle vil vaksineres

– Andelen av våre beboere som ønsker vaksinen, er fortsatt på over 95 prosent nå som vi har fått inn svar for 3.282 beboere. Det er en veldig høy andel som bidrar positivt til at vi gravis kommer til å nærme oss en mer normal hverdag på sykehjemmene. Ved å beskytte flest mulig med vaksiner, reduseres risikoen for smitte på sykehjemmene og dermed også reduseres belastningen på medarbeidere, sier Jagmann.

Alle som får covid-19 vaksinen skal revaksineres etter tre uker. Deretter går det en uke til før vaksinen har full effekt. Sykehjemsbeboere er den gruppen med høyest risiko for alvorlig forløp og død grunnet Covid-19 sykdom. Dersom det blir smitteutbrudd eller en uavklart smittesituasjon på et sykehjem kan vi bli nødt til å skyve på vaksinasjonstidspunktet for det sykehjemmet.

Oslo kommune har bistått Gjerdrum kommune etter katastrofen som inntraff i går. Fire covid-19 syke beboere er overført Kommunal covid-19 behandlingsenhet (KCB). 11 andre sykehjemsbeboere er overført Kommunal akutt dagenhet (KAD) på Aker fordi de er i karantene etter mulig covid-19 smitte.

Fakta Oversikt over oppstart for Covid-19 vaksinering:



Det kan bli endring i listen under dersom det blir en uavklart smittesituasjon på et av sykehjemmene eller ved utfordringer knyttet til logistikken rundt vaksinene. Pulje 1 – oppstart 28. desember (alfabetisk rekkefølge) Cathinka Guldberg-senteret

Ellingsrudhjemmet

Lillohjemmet

Vinderen bo- og servicesenter

Økernhjemmet. Pulje 2 – Oppstart uke 1 (alfabetisk rekkefølge) Akerselva Sykehjem

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter

Ammerudlunden Sykehjem

Bekkelagshjemmet

Furusethjemmet

Hovseterhjemmet

Ilahjemmet

Jødisk bo- og seniorsenter

Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter

Langerud sykehjem

Madserudhjemmet

Majorstutunet bo- og behandlingssenter

Manglerudhjemmet

Midtåsenhjemmet

Nordseterhjemmet

Oppsalhjemmet, avd Stovner

Paulus sykehjem

Romsås sykehjem

Rødtvet Sykehjem

Sagenehjemmet

Silurveien

Smestadhjemmet

Sofienbergsenteret

St. Hanshaugen omsorgssenter

Ullerntunet

Villa Skaar, Kajalunden (privat sykehjem i Oslo uten driftsavtale med kommunen som Sykehjemsetaten koordinerer vaksineringen for)

Vålerenga bo- og servicesenter Pulje 3 - Oppstart uke 2 (alfabetisk rekkefølge) Abildsø sykehjem + østensjø

Fagerborghjemmet

Grefsenhjemmet

Nordberghjemmet

Stovnerskogen

Uranienborghjemmet

Villa Enerhaugen

