«Ingen skam å bli smittet»

Det skal ha vært tilfeller av netthets av Ullern-elever som er korona-smittet – utført av medelever. Torsdag ettermiddag går Ullern videregående skole ut med en henstilling om å la være å bedrive netthets.

Publisert: 18.02.2021 kl 17:25

ULLERN: De første dagene med gult nivå igjen på Ullern videregående skole har vært slitsomme. Flere tilfeller av korona-smitte blant elevene førte onsdag kveld til at skolen i samarbeid med Smittesporingsteam Oslo Vest og bydelsoverlegen besluttet at elevene torsdag og fredag igjen skulle ha hjemmeskole.

Det var Akersposten som først skrev om dette onsdag kveld.



Torsdag ettermiddag går skolen ut med en melding på grunn av at det har vært tilfeller av netthets mot korona-smittede elever, også utført av andre Ullern-elever.