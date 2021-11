Bystyret vedtok byrådets innstilling alternativ 1 i Silurveien 18-20, som innebærer at utbyggers forslag vant frem. Plan- og bygningsetatens forslag om reduserte høyder ble forkastet.

SILURVEIEN: Utbygger får bygge tre blokker i 4-6 etasjer med cirka 53 boliger. Planen sikrer at Silurveien 20 A blir bevart som felles hus. Det vil bli opparbeidet fortau i Silurveien og en allment tilgjengelig trapp til T-banen.

Plan- og bygningsetaten mente at de to søndre byggene (A og B) er en etasje for høye. De er ute av skala med nabobebyggelsen i øst og sør, og er noe påtrengende på Mærradalen. Etaten anbefalte ikke planforslagets høyder, men fremmet alternativ 2, med bebyggelse i 4–5 etasjer og noe lavere utnyttelse.

Det forelå protester til forslaget fra nærområdet. I all hovedsak dreier dette seg om for dominerende bebyggelse i et opprinnelig småhusområde og at Silurveien allerede er overbelastet med hensyn til trafikk. Silurveien er en mye brukt skolevei. Bydelsutvalget i Bydel Ullern støttet enstemmig alternativ 2, som de mente tok bedre hensyn til områdets bomiljø og grønne kvaliteter.

FORDELING: Tre blokker erstatter småhusbebyggelsen i Silurveien. Skisse: Dyrvik Arkitekter

Byrådet gikk ikke for etatens forslag og skriver blant annet i sin innstilling:

Byrådet vil fremheve at det å legge til rette for økt boligbygging er et av byrådets viktigste satsningsområder. Byen trenger flere boliger for å dekke behovet til en økende befolkning.

Silurveien 18-20 ligger i umiddelbar nærhet til Ullernåsen T-banestasjon og har etter

byrådets vurdering et utbyggingspotensial som følge av stasjonsnær beliggenhet. Etter byrådets oppfatning legger alternativ 1 rammer for en oppgradering av eiendommens bebyggelse, hvor tilknyttet nybygg gir et tilskudd av nye boliger, som samlet sett gir et boligprosjekt med akseptable kvaliteter for nabolaget. Byrådet vurderer at foreslåtte utbygging ikke vil gi vesentlige ulemper utover det som må kunne påregnes ved utbygging og fortetting innenfor etablerte boligområder i byggesonen.

