– Det er ikke noe tvil om at et godt og sunt kosthold er bra for helsen, sier Rebecca Verde Haganes, frisklivsveileder i Bydel Ullern. Mandag 14. februar treffer du henne på Ullern kultursenter.

Publisert: 10.02.2022 kl 13:42

LILLEAKER: – Det er helt riktig som det sies, små grep gjør ofte store forskjeller, fortsetter Haganes, som skal snakke om godt kosthold og det å bevege seg på MandagsSTOPPEN.

Det er ikke lenge siden vi gikk inn i et nytt år. Ikke få har nyttårsforsett om et sunnere liv. For mange vil det si å legge om til gode vaner – uansett på hvilket område det er snakk om. En del går høyt ut på banen. Noen klarer å gjennomføre det, andre går på et nederlag.

– Husk, ofte er det ikke så store grep som skal til for å få en positiv effekt på helsen.

For lite og for mye

Hverken for lite eller for mye er av det gode.

– Jeg mener det er viktig at hver og en finner fram til hva som passer for akkurat deg.

Det kan være mange grunner til at man ønsker en endring og å leve litt sunnere. Vi har alle ulike liv og ulike mål.

- Det å spise sunt og å bevege er viktig for oss alle, uansett hvor vi er i livet. Det påvirker hvordan vi har det og fungere i hverdagen. Man får helt klart helsegevinst av sunne levevaner, så man kan holde seg frisk og rask så lenge som mulig.

Det er ikke uten grunn at tittelen hennes er frisklivsveileder. I Bydel Ullern er en svært opptatt av at innbyggerne skal leve gode liv hjemme. Handlingsplanen for en aldersvennlig by eller bydel, er nettopp det å holde seg frisk og i vigør. Da kommer en ikke utenom kost og mosjon.

- Det handler først og fremst om å legge seg til gode vaner. Det er også viktig at en jobber ut fra det utgangspunktet en selv har. Begynn med en eller to endringer som du tenker du kan klare. Så bygger en videre på det. En trenger ikke gjøre alt på en gang.

Nasjonale kostråd

Helsedirektoratet utarbeider nasjonale kostråd. De revideres fra tid til annen. Det er varslet at det kommer en oppdatert versjon om en stund.

– Forventer du store endringer?

– Nå er det først de nordiske næringsstoffanbefalingene som oppdateres. De kommer i desember og er med på å danne grunnlaget for kostrådene vi har i Norge. Det blir spenneden å se hva som kommer, men vi må nok vente litt til.

Bærekraft er et ord som brukes stadig oftere og også i ny sammenhenger. Kanskje det får større plass i kostholdsrådene.

– Hva spiser vi for mye av?

– Generelt i befolkningen er det rødt kjøtt, salt og sukker, kommer det umiddelbart fra Haganes.

– Hva bør vi spise mer av?

– Grønnsaker og fisk.

Mye god helse i trivsel

Den norske sosialmedisineren Per Fugelli var ofte i media og understreket viktigheten av det å ha det godt. Han hevdet at det var mye god helse i det å trives og ha det bra med seg selv og andre. For ham var det viktig at hele mennesket ble satt i sentrum.

– Det er ikke noe tvil om at trivsel er en viktig faktor for helsen. Det å hygge seg med god mat og drikke, er en del av livet vi skal leve.

Haganes sier at den enkelte skal finne fram til en livsstil en kan leve med i lang tid. Da ivaretar en helsen på best mulig måte ut fra de forutsetninger den enkelte har.

– Vi vet at det du spiser og hvor mye du beveger deg, har en stor effekt på helsen din. Så enkelt – og kanskje også så vanskelig – er det.

– Å leve sunt kan være så mangt. Det må hver og en finne fram til for sin egen del.

Den eldre garde

– Vi vet at en god del eldre mennesker har utfordringer både med kost og det å bevege seg.

Undersøkelser har vist at det kan være snakk om både underernæring og dehydrering hos eldre mennesker. Noen kan ha problemer med å få i seg tilstrekkelig med næring.

– Det er like viktig for eldre å tenke på eget kosthold og aktivitet som for alle andre.

Blir en dårlig til bens kan det å bevege seg bli en utfordring, men det er ikke tvil om at bevegelse må til. Hvis ikke svinner kroppen hen.

– Kroppen trives ganske enkelt med å bli brukt. Kroppen har det bedre da. Klarer en få til 10 minutter med aktivitet, så kan det gjøre en stor forskjell.

Kostholdskurs

– Hvert halvår arrangerer Bydel Ullern et kostholdskurs. Det er for alle som ønsker å lære å spise sunnere og bedre, forteller Haganes. Målet er å gi kunnskap, motivasjon og støtte til varig endring.

– Det er en forutsetning for å gjøre gode valg i hverdagen, fortsetter Rebecca Verde Haganes, som er ansvarlig for kursene. Frisklivsveilederen i Bydel Ullern inviterer til oppstart av nytt kurs onsdag 2.mars kl. 18.30. Stedet er Skøyen terrasse 1. Det er gratis å delta. For påmelding kan du bruke 476 65 718 eller bruke e-postadresse: friskliv@bun.oslo.kommune.no

Kurset arrangeres for å gi økt kunnskap om kosthold og ernæring. For eksempel om varedeklarasjoner og næringsstoffer. Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet og bygger på de nasjonale anbefalingene.