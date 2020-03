«Slutt å egohamstre!»

«Det er forståelig å bli redd. De fleste av oss er ganske redde nå. Men hva er det egentlig som skjer når vi tømmer hyllene i panikk?» skriver Mari Lilleng (SV).

Publisert: 13.03.2020 kl 12:55

Butikkhyllene tømmes i koronapanikk. Folk hamstrer toalettpapir og fyller handlekurvene med mat som om det var en ny krig som ble lansert. Men dette er et virus, og vi skal møte det med bevissthet, forebygging og solidaritet med de mest utsatte gruppene. Så trekk pusten og tenk deg om. Tomme butikkhyller er ikke en god løsning for noen av oss.



Det er forståelig å bli redd. De fleste av oss er ganske redde nå. Men hva er det egentlig som skjer når vi tømmer hyllene i panikk? Jo, det er tre ting: Livsviktig mat og hygieneartikler lagres hos dem som trenger det minst. Vi kjøper inn mer enn vi har bruk for og kaster derfor mer mat. Og vi påfører matforsyningen en ekstra belastning.

Det er de med minst risiko for å dø av viruset som kommer til butikken først. Eldre, mennesker med kreft, lungesykdommer og andre alvorlige risikofaktorer, har ofte ikke mulighet til å storhandle på samme måte som friske og spreke mennesker. Mange i risikogruppene klarer ikke å bære med seg like mange varer hjem, og ikke alle har like stor plass å lagre varene på. Når du som ikke er i risiko tømmer hyllene, lagres store mengder mat og hygieneartikler hos dem som trenger det minst i møte med viruset. Dermed bidrar panikkhandling til at utsatte grupper blir enda mer utsatt.

Man kjøper mer enn man får brukt. Store mengder mat blir kastet når butikkhyller tømmes i panikk. En del av varene går ut på dato før man får brukt dem. I tillegg er det vanlig i slike situasjoner at man kjøper inn mat man egentlig ikke liker, og som man aldri får spist. Dette er mat som andre kunne hatt bruk for, men som du helt unødvendig lagrer i eget hjem og deretter kaster. Det er usolidarisk ovenfor dem som kunne trengt maten du slenger i søpla, det er sløsing av ressurser og det er skadelig for miljøet.

Tømming av butikkhyller belaster forsyningen mer enn om alle hadde handlet som normalt. Det er svikt i forsyningen vi er redde for når vi panikkhandler, og nettopp det vi bidrar til gjennom å hamstre. Tomme hyller krever at det settes inn ekstra ressurser for å fylle opp hyllene igjen. Når mer mat kastes, trengs det flere varer enn butikkene opprinnelig hadde trengt å skaffe. Jo mindre og jevnere hver og en av oss handler, jo mindre belastning legger vi på forsyningen.

Hvis du ikke klarer å handle i solidaritet, så redd i alle fall ditt eget skinn; Spis opp maten din, kast så lite du klarer, og handle som normalt.

Mari Lilleng (SV)

BU-representant, Vestre Aker