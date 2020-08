Slo tidligere storlag i første kamp i egen hall

Mia Kristin Syverud (21) fra Fjellhammer og Janne Håvelsrud Eklo (23) fra Oppsal er de eneste nykommerne i Aker Topphåndball denne sesongen. Denne uken vant Aker sin første treningskamp den nye Ullernhallen over et tidligere storlag.

Publisert: 09.08.2020 kl 13:20

ULLERN: – Det er kamp om plassene, så vi kan ikke love noen noe spilletid den ene eller andre veien, men vi tror at begge kommer til å bidra på Aker. Det er vi helt sikre på, at det er to jenter som kan bidra på banen og i gruppa. Det er to treningsvillige jenter, og vi er veldig fornøyd med å ha fått dem inn i klubben, sier Aker-trener Henrik Wilhelmsen.

Siden forrige sesong er de fleste med videre, men man har mistet forrige sesongs assistdronning i Rema 1000-ligaen, Marielle Martinsen. Hun dro til Aarhus United, mens veteranen Zoë van der Weel la skoene på hylla.



– Det er nok Marielle Martinsen vi må erstatte. Det er klart at hun har vært viktig for oss flere sesonger, men jeg har god tro på at det er flere som kan gå inn å ta den rollen over tid. Og så håper jeg at alle de unge jentene har fått ett år mer med erfaring i eliteserien og at man skal vokse på det. Jeg håper at vi skal ta noen steg videre fra i fjor, sier Wilhelmsen.

Dermed er troppen komplett foran denne sesongen.

– Vi kommer ikke til å hente noen flere utenfra. Derimot har vi mange unge, talentfulle spillere som banker på døren, forteller Wilhelmsen.

– Vil bli god

Mia Kristin Syverud (21) kommer fra Fjellhammer, hvor hun forrige sesong fikk vist frem skuddarmen 84 ganger i 1. divisjon.

– Jeg håper at jeg også kan bidra med det at jeg er en spiller som er ung og har lyst til å bli god, og også bidra til at treningsgruppa blir bedre, at vi sammen kan gjøre hverandre bedre, sier Syverud.



– Hvorfor Aker?



- Jeg valgte Aker fordi at her vet jeg at det er en god treningskultur og mange unge jenter som har lyst til å bli gode. Og det har jeg også. Samtidig som det er et dyktig trenerteam og treningsgruppe, forklarer 21-åringen.

Sammen med Karoline Borg skal hun bekle høyrebacken denne sesongen.

– Målet er først og fremst å spille seg inn i troppen og få en trygg rolle i laget, ta steg som håndballspiller, sier Syverud.

– Hvordan var det å komme til en ny klubb midt under korona-krisen hvor dere ikke fikk drive med kontakttrening?



– Det som har vært greit da, er at vi fikk tid til å øve på det som gjør at jeg kan komme inn i spillet, fått enda mer tid på det, som gjør at jeg er enda mer trygg når jeg først kommer ut på banen og begynner med kroppskontakt, så er jeg trygg på avtalene, forteller Aker-spilleren.

Jobber seg tilbake fra korsbåndskade

Janne Håvelsrud Eklo (23) viste fram en bra skuddarm for Follo med 140 mål i 1. divisjon før hun gikk til Oppsal hvor hun har spilt i de to siste sesongene, men grunnet skader fikk hun aldri vist seg ordentlig frem der.

Først var hun ute en stund da hun måtte operere en prolaps i ryggen før hun i fjor høst røk korsbåndet mot Vipers.



– Det var først rett før sommeren at jeg kunne begynne å spille håndball, og da var det ikke noe kontakt eller noe. Jeg måtte operere kneet på nytt i februar fordi det var noe arrvev. Så derfor har det gått veldig tregt. Jeg trodde ikke at det skulle gå så fort, men jeg har vært til Håvard Moxnes, som er veldig flink, de siste gangene. Og plutselig har det bare gått til værs, og da kunne jeg plutselig være med nå. Det hadde jeg aldri trodd, sier Håvelsrud Eklo, som scoret to mål på de minuttene hun fikk mot Larvik.

– Hvordan har du holdt motivasjonen oppe?



– Det er bare dette jeg har lyst til å drive med og det er det artigste jeg vet, så det er det som har motivert meg. At jeg skal tilbake igjen, sier trønderen.

– Hvordan ser du for deg sesongen?



– Målet er å bli klar til sesongstart, utover det tenker jeg å kjempe om spilletid, forteller 23-åringen.

Treningskamper og hensyn til korona

Etter måneder uten kontakttrening på grunn av Korona-krisen er Aker Topphåndball endelig i full trening, og torsdag ble det 26-24 over nyopprykkede Larvik HK.

– Jeg synes at toppnivået er ganske bra. Jeg er fornøyd med toppnivået, det synes jeg er ganske bra. Men bunnivået er for lavt, så vi må jobbe med å stabilisere oss. Men det er vel ikke så unaturlig heller når man spiller de første kampene på fem måneder, sier Wilhelmsen.

– Hvordan blir de neste ukene?



– Det blir kollektive økter og det blir treningskamper. Og så må vi være nøye og sørge for å være friske og raske, og ta alle hensyn vi kan ta i forhold til Koronaen, forklarer Aker-treneren.

Aker Topphåndball møter Fana 3. september i seriepremieren.