Tyvene ble fanget opp av overvåkningskamera da de kjørte opp til butikken og slo inn vinduet med slegge.

Publisert: 01.12.2021 kl 12:47

FURULUND: Det er VG som har saken, hvor tyvene brutalt tar seg inn i varemerket Cedricos lokaler i Vækerøveien. Det skjedde tidlig søndag morgen.

VG har lagt ut opptaket som viser innbruddet både utvending og etter at tyvene har tatt seg inn i lokalet.

Daglig leder og designer, Marius Johannessen, sier til VG at han regner med at det dreier seg om 30 jakker til en samlet utsalgsverdi på 200 000 korner og at tyvene kun var ute etter jakkene i lokalet.

Med kameraer og to forskjellige alarmsystemer, i tillegg til at lokalene ligger godt eksponert i et travelt kryss, er han overrasket over at dette kunne skje her.

Saken etterforskes av politiet, som sier de har noen spor å gå etter.