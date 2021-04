180 Vestre Aker-innbyggere fikk torsdag sms med beskjed om at de skulle bli innkalt til vaksinering. Det viste seg å være en feil. – Vi beklager på det sterkeste og legger oss flate, sier leder for vaksinesenteret i Bydel Vestre Aker.

Publisert: 30.04.2021 kl 11:53

BYDEL VESTRE AKER: Akersposten er blitt kontaktet av en Vestre Aker-kvinne som forteller at hun to ganger de siste to ukene er blitt kontaktet om vaksinering.

– Første gangen ringte de og sa fullt navn og spurte om medisinsk historie og så videre. Andre gang var i dag (torsdag, red.anm.), hvor jeg fikk en sms om at jeg kan registrere meg for å få vaksine. Det gjorde jeg selvfølgelig med én gang, sier kvinnen, som ønsker å være anonym.



– Begge gangene har jeg blitt ringt opp få timer senere og blitt fortalt at det har skjedd en feil og at det ikke er min tur, sier hun.

Hun sier at hun syns det er utrolig at sånt kan skje to ganger.

– Det er menneskelig å gjøre feil, men to ganger! Jeg kan virkelig ikke forstå det, sier kvinnen. – Det sliter utrolig mye på psyken å vite at noe man har ventet på lenge, endelig skal skje, for så å få drømmene knust. Ikke bare én gang, men to.

Beklager feil melding til 180 mennesker

Leder for vaksinesenteret i Bydel Vestre Aker, Anita Solberg Syversen, bekrefter at det skjedde en feil torsdag, og at det ikke bare gjaldt kvinnen Akersposten har snakket med.

– Det var 180 innbyggere som ble registrert i feil gruppe. Disse fikk en lenke på sms, og 70 hadde meldt seg for vaksineringen da vi oppdaget feilen. Da fikk vi stoppet lenken å fungere, sier Solberg Syversen, som opplyser at innbyggerne som fikk feil innkalling, er i gruppen 44 år og yngre, uten underliggende sykdommer.

– Vi beklager på det sterkeste og legger oss flate. Det var veldig dumt at dette skjedde, sier hun. – Vi satte raskt i gang tiltak og ringte hver enkelt og beklaget feilen.

Hun opplyser at det har vært jobbet hele natten for å sikre at denne feilen ikke kan skje igjen.



