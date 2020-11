«Slik vil vi ikke ha det!»

«Det er derfor påkrevet å få i gang et arbeid som kan peke på hvilke utfordringer, tunnel eller ikke, som Røa-området står overfor. Undertegnende har på oppfordring svart ja til å lede det nye Røa Mobilitets Forum,» skriver Jostein A. Refsnes.

Røa er i rivende utvikling, spesielt Røa sentrum. Det er om å gjøre å lande gode løsninger. Røa Vel har gjennom Røa PlanForum de siste tre årene jobbet frem et profesjonelt utarbeidet forslag om hvordan et trivelig sentrum bør kunne bli. Det pågår på nå en dragkamp om hvordan de ulike sentrumstomtene skal bli bebygget.



Størst opphisselse har imidlertid en skisse til en mulig, men diskutabel trafikksanering, fått. Røa Vel innser at skissen bør suppleres med et mer grundig arbeid om hvordan den store trafikken i og gjennom Røa skal organiseres. Røa Vel styret har derfor besluttet at det ønsker opprettet et forum som arbeider med Røas utfordringer mht. mobilitet og trafikk. Styret har ikke gitt opp tunnel, men lagt til grunn at den berømte Røatunnelen i beste fall vil bli realisert om svært mange år. Det er derfor påkrevet å få i gang et arbeid som kan peke på hvilke utfordringer, tunnel eller ikke, som Røa-området står overfor.

Undertegnende har på oppfordring svart ja til å lede det nye Røa Mobilitets Forum. Røa Vel har dessuten gjort det klart at vellet som sådan ikke skal delta i forumet, men holdes orientert. En fast kjernegruppe på 3-5 personer vil bli rekruttert og gitt oppgaver som prosjektledelse, administrasjon og fasilitering,

Røa er hovedstaden i Bydel Vestre Aker og brukes av langt flere enn Røa-folk. Derfor er Røas mobilitetsutfordringer sammensatt. Fortetningspolitikk ikke bare i Røa, men også i nærområder, demografiske endringer, ny teknologi, endrede arbeidsformer – hele dette spekteret krever at vi får utviklet bærekraftige løsninger som holder på kort og lang sikt.

RMF’s hovedoppgave er å analysere, belyse og forankre dagens og fremtidens utfordringer for mobiliteten på Røa og ikke minst viktig å få oppmerksomhet om og aksept for behovet for gode helhetsløsninger. Disse må synliggjøres og så langt som mulig, være forankret hos Røas beboere og bydelspolitkerne i Vestre Aker. Endelig planer må utarbeides av relevante myndigheter.

Mobilitet fra A til B foregår ved hjelp av ulike transportmidler (bil, sykkel, sparkesykkel, gange, trille, etc.), altså et omfattende spekter. Som dialogforum er det avgjørende at RMF sørger for å innhente kunnskap og oppfatninger fra en rekke partsinteresser. RMF skal ikke arbeide isolert, men reflektere innspill fra sentrale brukergrupper, fagpersoner–og miljøer.

Vi har mange partsinteresser:

a) Gjennomgangstrafikk til og fra Bærum og Oslo over Røakrysset b) Røaboernes gjennomgangstrafikk over Røa krysset c) Røabeboere inn til Røa Sentrum d) Beboere i selve Røa sentrum e) Besøkere til Røa sentrum f) Mobilitetsbehov til kollektive transporttilbud i sentrum. Fremmedparkering. g) Næringsdrivende i Røa sentrum h) Brukere av Samfunshus Vest i) Til og fra skoler og barnehaver j) Tungtrafikk k) Turtrafikk inn ut av Sørkedalen

Røa Plan Forums skisse til en mulig trafikksanering vekket igjen Røa-folkets store engasjement i trafikksaken. Det er ofte lett å være MOT noe. Nå vil Røa Mobilitets Forum utfordre hva vi kan tenke oss å være FOR. Oppskriften er dialog med de mange engasjerte og berørte. Til slutt vil vi forhåpentligvis oppnå stor medinnflytelse på myndighetens løsninger.

Jostein Albert Refsnes

leder, Røa Mobilitets Forum

