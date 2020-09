Slik strammer Oslo inn mot koronaviruset

Fra tirsdag kl. 12 innfører byrådet skjerpede tiltak i kampen mot koronaviruset. Påbud om munnbind for kollektivreisende er blant tiltakene.

Publisert: 29.09.2020 kl 07:15

OSLO: Mandag kveld varslet Oslo kommune om de nye tiltakene i en pressemelding: