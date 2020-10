Slik skal Røa berge plassen

Det store spørsmålet mange stiller seg angående Røa Dynamite Girls, er om de klarer å redde plassen i Toppserien,. Selv har de planen klar.

RØA: – Vi skal ta poeng i de siste kampene, sier trener Geir Nordby.

Det kan høres enkelt og greit ut, men med fasiten i hånd har det vært tøft denne sesongen med kun syv poeng på de første fjorten kampene.

Lyn er to poeng foran, mens Kolbotn og Klepp er fire poeng foran. Alle med én kamp mindre spilt, men det positive er at de skal ha både Lyn og Kolbotn på hjemmebane blant de fire kampene som er igjen.



– Det er å ta én kamp av gangen for oss. Igjen presterte vi godt mot Lillestrøm, så vi må prøve å få bygd inn troen på at det er bra, og så må vi forsterke det. Og så tenker jeg at vi skal snu dette i løpet av kort tid. Vi skal få nok poeng til å holde plassen, det er målet, sier Nordby.

Hvor mange poeng de da vil trenge, er han usikker på.

– Vi må i alle fall vinne disse kampene som er avgjørende for oss, og vi er gode nok til å slå alle i enkeltkamper, så det er tolv poeng vi kan få inn, mener Røa-treneren.

Hvem skal score?

– Men da trenger dere en målscorer?



– Vi har ikke scoret så mye mål, men målscorere har vi, sier han.

– Men?



– Vi må bare få dem til å score mål og det er det vi jobber med nå. Det har også vært litt i forhold til skadesituasjonen vår, at noen av dem har hatt en del avbrekk, og det har bidratt til at de ikke har fått trent ordentlig. Det er bare å håpe at vi kan få en god og stabil treningsuke den uka som kommer. Vi har hatt to fine uker nå, så det tror jeg vil bidra enda bedre. Jeg ser konturene av framgang i alle spillets faser, forteller Nordby.

Nye spillere inn

Med skadesituasjonen kombinert med faren for nedrykk, har Røa igjen vært ute på spillermarkedet, og inn har Camilla Olsson og Lois Roche kommet. Tidligere i høst har også Sara Bruvik og Vårin Ness signert.

- Vi har hatt veldig mye skader som har gjort at vi har hatt en tynn tropp, og det må vi kompensere med noen inn. Og så får vi håpe at de bidrar, både kvalitetsmessig på feltet og i kamper, sier Nordby.



Den mest rutinerte er definitivt den 28 år gamle midtbanespilleren Lois Roche, opprinnelig fra London.

Fra italiensk fotball

Med en fortid i Premier League og nå sist Serie A i Italia, er det lite å si på erfaringen.

– Jeg ville spille så fort som mulig, fordi jeg hadde ikke spilt siden februar, og Røa var først ut med forespørselen. Det handlet ikke om hvilket lag, men om å få begynt å få spille igjen. Korona-viruset var ille i Italia, og jeg hadde ikke spilt siden februar, sier Roche.



– Hvordan har førsteinntrykket vært?



- Det er kaldt... Jeg har vært her en ukes tid. Det har vært en fornøyelse. Nordmenn og de i klubben er veldig flotte. Det er veldig dyrt å bo her, og maten er annerledes enn hjemme, men jeg liker det. Det er veldig fint, så jeg ser fram mot å hjelpe laget, sier hun.

Hun forteller at hun var informert om Røas situasjon da hun signerte.

- Jeg har kommet for å prøve å hjelpe og de neste kampene er store kamper for oss. Jeg føler at det er veldig jevnt og alle må spille mot hverandre, så vi er kanskje en eller to seiere fra å være på midten, forklarer Roche.

Collegespiller

En annen midtbanespiller som har signert er Camilla Olsson (26) fra Trondheim.

Hun har fire og halvt år som collegespiller i USA bak seg, i tillegg til halvannet år i den svenske førstedivisjonsklubben Jitex BK.

– Jeg kjente at det nå var på tide å teste ut å bo hjemme igjen, for det er så lenge siden jeg har bodd i Norge. Komme litt nærmere familie og venner, så når jeg fikk sjansen her, så hoppet jeg bare i det, sier Olsson.

Hun røk korsbåndet i fjor, men nærmer seg et comeback snart.

– Forhåpentligvis kan jeg også spille etter hvert, men jeg er her for å utvikle meg, og jeg har hørt mye bra om Røa, sier Olsson.



– Hva kan du bidra med?



– Energi og positivitet. Jeg har en bra spilleforståelse og jeg er en teknisk spiller, jeg håper jo at jeg kan bidra med det, forteller Olsson.

Viktige kamper

Neste kamp for Røa er i cupen, hjemme mot Fart onsdag 7. oktober. I Toppserien skal lage i aksjon igjen om to uker, lørdag 17. oktober borte mot Sandviken.