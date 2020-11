Slik skal de redde ballettskolen i det blå huset

Tradisjonsrike Kirkenær Ballettskole står i fare for å måtte flytte ut av sine lokaler på Sørbyhaugen. Nå er en aksjon i gang for å kjøpe det kjente, blå huset og dermed sikre driften av ballettskolen.

Publisert: 10.11.2020 kl 12:05

SØRBYHAUGEN: I 2017 overtok Else Margrete Sveinsson, Irja Tuchel Da Graca, Marion Celine Rudsli og driften av Kirkenær Ballettskole. De dannet i januar 2020 en ideell stifltelse, som leier lokaler i det blå hust som har huset ballettskolen siden 1962.

Her får rundt 400 danseglade elever i alle aldre utfolde seg, der de får undervisning i klassisk ballett, moderne dans og jazzdans.

Har en drøm

Grunnet kortsiktige leieavtaler er det usikkert hvor lenge ballettskolen får bli værende i lokalene. Stiftelsen har imidlertid inngått en avtale med eier, Inter Eiendom, om at de kan kjøpe huset, og i så fall må dette skje innen utgangen av 2021.



Driverne av ballettskolen har nå lagt en plan for hvordan et kjøp skal finansieres. Av den totale kjøpesummen på 18 millioner kroner har de satt seg et mål om å samle inn seks millioner. Derfor har de nå satt i gang en innsamlingsaksjon på Spleis.no. Her skriver daglig leder Irja Tuchel de Graca blant annet:

«Kirkenær Ballettskole står i fare for å miste de unike lokalene som har vært skolens hjem siden 1962. (…) Sørbyhaugen 33 er en viktig sosial arena for barn, ungdom og voksne. Mange av barna som danser hos oss tilbringer store deler av fritiden sin i huset. Ballettskolen er særlig viktig i en bydel hvor det ellers er få fritidstilbud til barn og unge.»

I skrivende stund er det innsamlede beløpet kommet opp i drøyt 50.000 kroner. Om målet ikke nås, skal pengene uansett komme danseglade til nytte. Daglig leder skriver:

«Pengene vi samler inn skal gå til å kjøpe Sørbyhaugen 33. Dersom kjøp av huset ikke lar seg realisere vil innsamlet beløp, som siste utvei, brukes til å skaffe et nytt lokale for Kirkenær Ballettskole.» «Vår drøm er å kjøpe huset slik at ballettskolen kan leve videre her! Sammen kan vi bevare ballettskolen og det «Blå huset på haugen» for dagens og fremtidens barn og unge. (…) Stiftelsen Kirkenær Ballettskole håper at alle som har et hjerte for ballettskolen nå kommer sammen om å bevare Sørbyhaugen 33.»

Finansieringsplanen

Stiftelsen har lagt denne planen for kjøpet av eiendommen:

Pris for eiendommen i kjøpsopsjon: 18 millioner kroner

Finansieringsbevis bank: 6 millioner

Målbeløp innsamlingsaksjon: 6 millioner kr

Gave fra Tigerstaden AS: 100.000 kr

Egenkapital: ca. 100.000 kr

Søknad om «Tilskudd til Kulturhus» på ca. 6 millioner (avventer avgjørelse i 2021).

Her finner du innsamlingsaksjonen på Spleis.



Kirkenær Ballettskole.

