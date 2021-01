Slik kan du også nyte marka til fots

Liker du å ferdes i marka, men gjerne uten ski? Da har du faktisk muligheter.

Publisert: 10.01.2021 kl 12:06

MARKA: Skiløpere er ikke veldig begeistret for «fotgjengere» i skisporet, som tråkker i stykker både skispor og løypetraseer. Nå har Bymiljøetaten lagd en oversikt over traseer som er preparert for dem som ønsker å gå.

Ikke alle vil eller kan gå på ski, derfor tilrettelegger Bymiljøetaten for at man kan gå til fots, også i marka. Noen veier strør vi grus, andre er kun brøytet. I tillegg er det blåmerkede stier som er tråkket opp av turglade osloborgere. Noen steder går veien ved siden av skiløypa, som lysløypa mellom Ellingsrud og Mariholtet. Fra Skar til Øyungen er østsiden for gående, mens vestsiden er for skigåere. Se full liste nederst i posten. Skiløyper er naturlig nok «i skuddet» for tiden, men her er noen stemningsbilder fra veiene vi brøyter. Start gåturen eller trilleturen hjemmefra, og uten bruk av kollektivtransport.

Her brøyter vi i Nordmarka og Lillomarka:



Skar–Øyungen (østsiden av Skarselva)

Midtstuen–Tryvann

Hammern–Ullevålseter

Ullevålseter–Aurtjern–Blankvannsbråten–Nordmarkskapellet

Ullevålseter–Skjennungstua

Sognsvann rundt

Bogstad gård og rundt skogparken

Ammerud–Lilloseter

Badedammen–Steinbruvann

Her brøyter vi i Østmarka: