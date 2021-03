Slik går vaksineringen i Ullern og Vestre Aker

– Denne uken får vi 734 doser, sier Siri Dobloug, kommunikasjonsrådgiver i Bydel Ullern. Hun legger til at av disse er 78 dose 1-vaksiner. Neste uke er det antydet 414 doser, men det er ikke helt avklart ennå. Det er alle dose 1-vaksiner.

Publisert: 09.03.2021 kl 16:10

ULLERN/VESTRE AKER: – Vi ringer til innbyggere født i 1942 pluss de som vi ikke har oppnådd kontakt med født i '37 til '41, sier Dobloug.

– Har Ullern avgitt vaksinedoser til de østre bydelene?



– Nei. Vi har til nå ikke avgitt doser til øst, sier Siri Dobloug og legger til at ny vaksinestrategi tidligst er på plass fra uke 12.

Les mer om skjevfordelingen her



Vaksineringen i Bydel Vestre Aker fortsetter også.

– Denne uken setter vi 100 førstegangsdoser, sier Inger Thommessen, rådgiver i bydelsdirektørens stab i Bydel Vestre Aker.

– Vi har 2120 innbyggere som har fått vaksine, fortsetter Inger Thommessen og opplyser at 1220 har fått dose 2 og 900 har fått dose 1.

Det er ikke over

– Spillereglene er endret, sa byrådsleder Raymond Johansen på pressekonferansen i dag.

– Derfor må vi stramme inn, fortsatte Johansen og kom med en sterk oppfordring om at innbyggerne må fortsette å teste seg.

– Faren er ikke over før det er over – og det er ikke over. Vi må ta et personlig ansvar, sa Johansen. Han bekrefter at innbyggerne ikke lenger er like flinke til å overholde smitteverntiltakene. Folk er slitne, men det britiske viruset er så smittsomt at avstanden mellom mennesker må bli større og vi må omgås langt færre personer.

Fra onsdag

Fra onsdag er det strengere tiltak for barn og unge.

Oslo innfører følgende innstramminger fram til påske:



Rødt nivå i skoler og barnehager

Oslo viderefører rødt nivå på videregående skole

Fritidsklubber holdes stengt

Innendørs blir all fritidsaktivitet stengt

Tillater grupper på maks ti personer utendørs

Sosiale samlinger innendørs bør unngås

Gode nyheter

Bydelsleder for Ullern, Carl Oscar Pedersen, sier at det er gode nyheter at det kommer flere vaksinedoser til hovedstaden.

– Smittetrykket er åpenbart størst i Oslo, så her må det settes i verk ekstra tiltak, herunder flere vaksiner, sier Pedersen og legger til at det på sikt vil gi positive ringvirkninger.



– Smittetrykket i hovedstaden må ned, sier Pedersen, som er glad for at Bydel Ullern har det laveste smittetrykket, men smittetrykket øker i samtlige bydeler.

Vestre Aker har de siste 14 dager hatt 176 nye smittede, som gir 346 pr. 100.000. For Ullern er disse tallene 62 nye smittede, som gir 179 pr. 100.000.

– Jeg er glad for at vi fortsatt vil holde kafeen på Ullern kultursenter åpen, sier Pedersen og legger til at det betyr mye for den eldre generasjonen.

– Det er viktig at eldre har et sted de kan besøke, sier Carl Oscar Pedersen. Lederen av bydelsutvalget legger til at det er viktig for å motvirke ensomhet.

Oslo kommune er inne i sin femte måned med sosial nedstenging. Likevel øker smittetallene. Det siste døgnet ble det registrert 293 nye koronasmittede i hovedstaden. Det er godt over dobbelt så mange som samme dag i forrige uke, og det nest høyeste døgntallet til nå i pandemien.

– Smittetrykker et høyt i hele byen, sa byråd Robert Steen på pressekonferansen og understreket alvoret ved å vise til at samtlige bydeler har et høyere smittetrykk enn det resten av landet opplever.



– Veien ut av pandemien er vaksine, sa Robert Steen og la til at kommunen har større vaksinekapasitet enn vaksinedoser.

Mye mer smittsomt

– Smittesituasjonen går i feil vei, sier Solberg og legger til at det er mest smitte i Oslo, Viken samt Vestfold og Telemark. Statsministeren la stor vekt på at trenden må snus. I dag er R-tallet – smittetallet – 1,3. Det må under 1.

– Viruset er blitt rundt 70 prosent mer smittsomt, sa Solberg til de folkevalgte og var klinkende klar på at denne utviklingen må – ikke bare stoppes – men endres - slik at pilene begynner å vise at viruset ikke lenger klarer å spre seg like lett.

I Oslo er rundt 43 500 fullvaksinert og cirka 22 500 som har fått en dose. I Norge er det vel 210 000 som er fullvaksinert. Rundt 400 000 har fått første dose i hovedstaden.

AstraZeneca-vaksinen

Regjeringen sier nå ja til at AstraZenica-vaksinen kan gis til personer over 65 år – etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Regjeringen endrer også på vaksineintervallene.

– Regjeringen har vedtatt at intervallet mellom vaksinedose én og to kan forlenges fra tre til seks uker, sa Solberg i sin orientering og viste til FHI. Det vil bety at hastigheten på vaksineringen av befolkningen med første dose vil øke hastigheten på vaksineringen av befolkningen. Statsministeren har gitt uttrykk for et håp om at en gjenåpning kan begynne i mai.



Få timer etter at statsministeren orienterte stortinget, varslet AstraZeneca at vaksinedosene de kan levere til Norge i uke 11 er halvert. De stadige endringene gjør det vanskelig å ha et klart bilde fram i tid. FHI opplyser at vaksineleveransene til Pfizer og Moderna ser mer stabile ut.

Flere vaksiner til byer

Folkehelseinstituttet vil gi flere vaksinedoser til smitteutsatte områder og etter en ny fordelingsnøkkel. Til nå er vaksiner blitt fordelt etter antall innbyggere over 65. Heretter vil den baseres på antall personer i kommunen over 18. Dette betyr at de fleste større bykommuner vil få flere vaksiner.

Endringen innebærer at flere blir vaksinert i utsatte områder, uten at det blir større forsinkelser i landet for øvrig over tid. Anbefalingen fra FHI er basert på høyt smittetrykk og antall sykehusinnleggelser over tid.

43 prosent mer til Oslo

Endringene medfører at Oslo kommune kan få 43,1 prosent flere vaksiner enn de får i dag.

Folkehelseinstituttet skriver at enkelte byer – og særlig Oslo – har en relativ ung befolkning, slik at en endring i distribusjonsnøkkelen vil gjenspeile dette.

Kommunene som vil få størst økning er:



Oslo, Gjesdal, Ullensaker, Nannestad, Sola, Sandnes, Tromsø, Klepp, Ås og Rælingen.

Følgende kommuner får størst negativ endring:



Ibestad, Beiarn, Osen, Bindal, Leka, Evenes, Rendalen, Fedje, Lødingen og Engerdal.

Kommunene opp til eksamen

Regjeringen spilte i dag ballen over til kommunene - en ønsker at vedtakene skal gjøres lokalt og ikke sentralt. Nå er kommunene oppe til eksamen. De må klarer å slå ned smitten. Så enkelt er det.

Statsminister Erna Solberg orienterte i dag Stortinget om at det finnes flere tiltak i verktøykassen, men slik statsministeren ordla seg i sin redegjørelse overfor de folkevalgte, kan bare oppfattes som et ris bak speilet.

Ingen nye nasjonale tiltak i dag, men dette blir innført hvis smitten ikke går ned:



Anbefaling om å holde to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand eller nærkontaktene til aleneboende.

Anbefaling om maks ti private kontakter per uke, i tillegg til grensen på maks fem gjester.

Forbud mot skjenking av alkohol.

Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere

Stenging av treningssentre og svømmehaller. Unntak for svømmetrening for barn og rehabilitering.

Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og lignende.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig

Færre deltakere på arrangementer:

Inne: 20 personer med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)

Inne: 50 personer i begravelser og bisettelser (ned fra 100)

Inne: 50 personer på arrangementer for de under 20 år – kun fra samme kommune

Ute: 50 personer på arrangementer (ned fra 200, eller 600 ved faste, tilviste sitteplasser)

Ved behov vil følgende tiltak bli vurdert: