Slik bygger de vannbehandlingsanlegget

Nettmøte om Ny vannforsyning Oslo

Vann- og avløpsetaten er klare til å svare på spørsmål og innspill om vannbehandlingsanlegget.

Spørsmål og svar

Dere kan ikke bråke etter kl 19. hvorfor gjør dere det?? (11. okt)

Hei Martin J!

Du har rett i at vi har en støydispensasjon som sier at vi ikke kan drive svært støyende arbeider etter kl 19:00 og at denne inntil nylig har vært gjeldende.

Det er imidlertid slik at vår arbeidstid for støyende arbeider endres etter passerte 50 m tunnel, da støyen fra tunnelmunningen gradvis vil oppleves som mindre sjenerende etterhvert som vi kommer lengre inn i tunnelen:

07:00-23:00 på hverdager og 08:00-16:00 på lørdager.

På mandag kveld 11 oktober ble det lastet opp stein 55 meter inn i tunnelen. Dette har vi forståelse for at dessverre kan ha opplevdes som støyende for de som bor i nærområdet, og vi innser at endringen i støydispensasjon etter passerte 50 m tunnel burde vært kommunisert mer tydelig til dere naboer.

Vi beklager uleiligheten anleggsarbeidene medfører i perioder. Heldigvis vil støyen avta når vi kommer lengre inn i tunnelen.



Med vennlig hilsen,

Skanska

Det er en del radon i området til det nye vannanlegget. Hvordan løses det slik at det ikke blir radon i drikkevannet til Oslo`s innbyggere?



Dersom man har fått høyere konsentrasjon av radon i boligen som følge av sprengningene. Er det noen form for støtte til tiltak for å få redusert nivåene igjen?

Hei Christian,

vi forstår dine bekymringer for at radon er kreftfremkallende gass, og aktsomhetskartet til NGU (Norges geologiske undersøkelse) viser at det er radon i området. I prosjekt Ny vannforsyning Oslo har vi god ventilasjon i anlegget, og eventuell radon i vannet luftes ut siden bassengene er åpne. Da damper radongassen av.

Radongass kan finnes i de fleste bergarter. Gassen kommer opp til overflaten gjennom sprekker i berggrunnen. For at den skal trenge inn i bygninger, må det være sprekker i grunnmuren som gassen kan passere gjennom. Radongass består av relativt store molekyler og vil ikke trenge gjennom massivt berg eller betong uten oppsprekking. Den vil heller ikke kunne passere gjennom tette lag med leire. Konklusjonen er derfor at tunneldriving ikke har negativ innvirkning på radonkonsentrasjonen i en bygning, med mindre bergoverdekningen er svært liten (anslagsvis mindre enn 5 m) og eventuelle løsmasser over berget har åpne kanaler (stein, pukk, grus og sand).

Med vennlig hilsen,

prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Sikkert et dumt spørsmål, men jeg følger opp fra tidligere.



I makrellbekk-dalen snakket vi tidligere om støyskjerming mot t-banen. Denne har ikke plaget oss tidlgiere, men det blir jo flere samvirkende støykilder nå. Dette kunne dere ikke gjøre noe med, da pengene må benyttes til formål som er godkjent for VAV.



MEN kunne dere vennlig og uformelt hørt med Sporveien om man pga støyen kunne bremset ned t-banen FØR dalen, og ikke ETTER. Det bremses allerede ned rett forbi prosjektet pga husene, men dette kunne da avdempet støy mot dalen.



Jeg snakker ikke om et veldig «offisielt» krav fra VAV til Sporveien, men bare en mail om at dette kanskje kan gjøres. Litt koordinering mot andre aktører i området må da kunne gjøres. Dette tar vel maksimalt en halvtime å gjøre.



Håper på positivt svar!

Hei Mona,

vi har videresendt henvendelsen din til Sporveien. Du kan også kontakte dem direkte. De har en egen mailadresse for dette:

Henvendelser om støy, ytre miljø og nabovarsler: firmapost@sporveien.com



Med vennlig hilsen,

prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Det smeller i glassene på huset hver gang dere sprenger og jeg er redd det skal løsne i rammene. Vil ikke ha permanente skader. Vinduene er forskriftsmessig installert, så ikke noe galt på min side.



Hva gjøres med tanke på dette?

Hei Jon,

i utgangspunktet er vinduer sterke konstruksjoner som skal tåle sprengninger som er innenfor grenseverdier. Vi dimensjonerer sprengninger slik at nærliggende bygninger skal tåle disse.

Om vinduene er i forskriftsmessig stand og installert riktig er det lite sannsynlig at våre sprengninger forårsaker skader. Om det allikevel skulle oppstå skader vi er skyld i vil vi erstatte disse.

Om du har ytterligere spørsmål kan du kontakte bydelskoordinator Kristian Bjelland: kristian.bjelland@vav.oslo.kommune.no



Med vennlig hilsen,

prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Spm 1:

Hva var utslagsgivende for at vannbehandlingsanlegget inkl lagerbasseng ikke ble lokalisert ved Holsfjorden? Det ville medført mye mindre belastning for nærmiljøet i Vestre Aker. - mindre belastning på nærmiljøet (trafikk, støy og støv)- transportkostnader for sprengstein ville blitt mye mindre- tap av friområde da driftsbygning ville blitt liggende ved Holsfjorden



Spm 2:

Asker og Bærum kommune bygger også nytt vannrenseanlegg også med kilde fra Holsfjorden. Hvilke vurderinger ble gjort i konseptfasen ved å se disse to prosjektene i sammenheng for å spare kostnader?

Hei Øystein,

Spm 1: Med dagens prosjekt er det en råvannstunnel fra Holsfjorden til Huseby. Med et vannbehandlingsanlegg ved Holsfjorden ville det vært nødvendig med en rentvannstunnel med rør, en løsning som ville vært vesentlig dyrere enn en råvannstunnel.

Spm 2: Asker og Bærum vannverk og Vann- og avløpsetaten har samarbeidet under utredningsarbeidet. Å bygge et felles anlegg på Kattås i Bærum ble vurdert og forkastet av teknisk-økonomiske årsaker siden dette ville gi et mer kostbart anlegg for Oslo enn det som bygges nå.



Med vennlig hilsen, prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Vi bor på Ullernchausseen 22. Jeg lurer på om de har fått dispensasjon til å kjører gjennom denne små gaten fra kl 5 om morgenen til langt ut på kveldens mørket i tillegg til gjennom hele helgen. Det er da vi er hjemme og prøver å slappe av etter harde økter med arbeid?



Mvh



Jafar

Hei Mir,

vi har fått igangsettingstillatelse for arbeidene ved Husebybakken Skipark og er nødt til å benytte oss av Ullernchausseen som tilkomstveg for bilene som skal til/fra Husebybakken Skipark.

Vi beklager de ulempene anleggsarbeidet fører til. Det er nødvendig for å kunne gi en trygg vannforsyning til Oslo i fremtiden.



Med vennlig hilsen,

prosjekt Ny vannforsyning

I fjor sommer hadde vi befaring av bolig for vurdering av støytiltak på Sørbyhaugen. Så hørte vi ikke noe mer.

Siste uker har støyen vært grusom. Siste sommerdager kunne ikke nytes på terrasse eller i hage. Hverdagen med støyen er ulidelig. Om ikke dette kvalifiserer for støytiltak i boligen, da når? Hvor mye støy må til for at dere gjør grep for oss beboere? Jeg har også sendt e-post om dette for fire uker siden, men ikke fått svar.

Hei Julia, vi har forståelse for at belastningen for dere som bor i Sørbyhaugen har vært utfordrende over en tid nå, men dette vil heldigvis bedre seg etter hvert som vi kommer lenger inn i fjellet med tunnelarbeidene våre.

Om du ikke har fått svar fra oss angående vurdering av støytiltak ber vi deg kontakte bydelskoordinator for Bydel Ullern, Kristian Bjelland på e-post: kristian.bjelland@vav.oslo.kommune.no



Med vennlig hilsen,

prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Hva er status på viftene og dempingen? Viktig for oss alle at dette fungerer optimalt, da dette vil gå de neste 8 årene hele døgnet.

Hei Henrik T, vi har gode erfaringer med den støysvake viften med lyddemping som er satt opp ved tunnelportalen på Husebyjordet, og det er en tilsvarende som skal benyttes ved tunnelåpningen ved Husebybakken Skipark. Denne blir montert når tunnelen har kommet litt lenger inn i fjellet.



Med vennlig hilsen,

prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Hei,



Dere skulle dempe fjernvirkningene i Makrellbekkdalen og så setter dere opp et knallhvitt telt midt i skogen?? Altså; ser det blir mindre synlig med snøen, men er da mulig å tenke litt lenger med en grønnfarge eller bare kamuflasje på toppen som naboene i militærleirene rett i området

Hei Martin, vi har forståelse for at det hvite teltet kan virke sjenerende, men dette er slik Skanskas standardtelt ser ut. Vi tar allikevel med oss innspillet ditt videre.



Med vennlig hilsen,

prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Vil det bli noen åpen dag eller lignende hvor publikum kan besøke og se tunnellen under hjemmene våre?



Mvh Owe

Hei Owe, det er ikke planlagt for publikumsarrangementer inne i tunnelen, men vi tar med oss innspillet og vil komme med informasjon om dette er noe som vil kunne la seg gjennomføre i fremtiden.



Med vennlig hilsen,

prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Hos oss forflytter bøkene i bokhyllen seg. Jeg dytter dem plass, men dette må gjøres ofte. I tillegg har et stort maleri vi har hengende falt ned. Gipsrammen er skadet. Hvordan går vi frem for å få erstatning?

Hei Kari, takk for spørsmål. Om du har spørsmål om erstatning kan du ta kontakt med bydelskoordinator Kristian Bjelland: kristian.bjelland@vav.oslo.kommune.no



Med vennlig hilsen,

prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Ser at anlegget skal stå klart i januar 2028, og det er veldig lenge til. Nå er Husebyjordet en gigantisk byggeplass. Vil jordet være like preget av prosjektet i alle disse årene, eller er det håp om at det vil se litt penere ut også før byggingen er ferdig?

Hei nær nabo, riggarealene vil endre karakter etter hvert som prosjektet går inn i nye faser, men det vil nok ikke se pent ut før arronderingsarbeidene er ferdige helt til slutt i prosjektet.



Med vennlig hilsen,

prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Er det mulig å legge inn vannturbiner i kablene slik at man også kan produsere strøm samtidig som man forskyner Oslo befolkning med vann ???

Hei Birger, det er mulig å bruke generator der det er behov trykkreduksjon. I vårt prosjekt så er det for det meste kun aktuelt med trykkøkning. Trykkreduksjon med turbin har vært utredet i tidligere, men dette for en del av anlegget som trolig ikke blir gjennomført.



Med vennlig hilsen, prosjekt Ny vannforsyning Oslo

