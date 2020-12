Slik blir julaften i kirkene

Noen av kirkene i Oslo vest inviterer til utendørsgudstjenester på julaften. Her kan du se hva som skjer i en kirke nær deg.

Publisert: 22.12.2020 kl 11:04

RIS/RØA/ULLERN/VOKSEN/SKØYEN: Det har lenge vært klart at korona-pandemien gjør at den dagen vi vanligvis går mest i kirken, julaften, blir helt annerledes i år. I de fem menighetene i vår del av byen, Ris, Røa, Ullern, Voksen og Skøyen, har de lagt litt ulike planer ut i fra det som lar seg praktisk gjennomføre.

Røa kirke:

– Etter litt nøling har menighetsrådet og staben i Røa funnet ut at vi forsøker med utegudstjenester i Borggården i Røa kirke på julaften, sier sogneprest Roald Einar Ottersen.

Det blir registrering ved ankomst, og det er ikke mulighet til å samle flere enn 200 mennesker.

– Det blir stående gudstjeneste i god ortodoks tradisjon, om enn gudstjenesten ellers ikke blir veldig ortodoks, sier han.

Første gudstjeneste blir vinklet mest på de minste, men stor forskjell på gudstjenestene blir det ikke. Begge prestene deltar på alle gudstjenestene, sammen med organist Gunnar Petersen Øverleir.

Her er programmet utenfor Røa kirke julaften:



11.00: Kort videogudstjeneste legges ut på nettsiden og facebook

14.00: Utegudstjeneste i Borggården

15.00: Utegudstjeneste i Borggården

16.00: Utegudstjeneste i Borggården

Her er det maks 200 personer og bare ståplasser. INGEN PÅMELDING, men registrering ved ankomst. Røa menighet oppfordrer deg til å ha med en lapp med oversikt over hvem som deltar. De holder seg til gjeldende smittevernregler og minner om:





Bli hjemme om du er syk

Hold minimum 1 meters avstand til medlemmer av andre husstander

Skøyen kirke:

Julaften arrangerer Skøyen menighet åpen kirke fra kl. 11, og det blir samlig ute rundt julekrybben i kirkehagen til gudstjenester kl 13 og kl 16.

En gudstjeneste sendes også direkte på Facebook kl 14. Det blir videre direktesendte gudstjenester lille julaften kl 22 og 1. juledag kl. 11.

Julaften blir det to gudstjenester ute ved krybben kl. 13 og kl. 16.

Skøyen menighet skriver på sin nettside:



Det blir ikke reservasjon av plasser til dette. Vi står ute i kirkehagen med god avstand mellom oss, så mange som det er plass til (uansett maksgrense på 200). Alle må registrer seg ved ankomst - helst via en QR kode. Det blir også anledning til å oppgi navn og telefonnummer til kirketjener. Det blir også "Åpen kirke" julaften fra kl. 11 med mulighet for lystenning. Det vil parallelt bli øving/forberedelser til julens gudstjenester i kirkerommet. Gudstjenestene Lille julaften kl. 22, julaften kl. 14 og 1. juledag kl 11 blir sendt direkte på Facebook og lagt ut her på hjemmesiden / på youtube etterpå.



Voksen kirke:

På grunn av koronarestriksjonene, er gudstjenester og arrangementer i Voksen kirke avlyst, men de har Åpen kirke med stillhet, lystenning og musikk på julaften, 1. og 2. juledag. Prest og organist er til stede.

Kirken og kontoret vil også være åpent i kontortiden kl. 10-14. Ta gjerne kontakt med på e-post eller telefon enten du har spørsmål eller trenger en prat. Voksen menighet 23 62 94 50

Voksen menighet oppfordrer til å komme og se stallen med julekrybben, tenne et lys, lytte til vakker julemusikk og finne freden - midt i julen 2020 slik den blir.

På julaften er det åpen kirke fra kl. 14.00-17.00 og på 1. og 2. juledag fra kl kl. 11.00-13.00.

Det er anledning til å være 50 stk inne i kirken om gangen. Vi overholder god avstand til andre i kirkerommet, går inn gjennom hovedinngangen og ut gjennom sideinngangen for å sikre god avstand til andre.

Velkommen til åpen kirke! Et lite pusterom hvor du kan oppleve julens budskap.

Se mer informasjon på Voksen menighets nettside.

Ris kirke:

Begge kirkene er åpne fra kl 12- 17 på julaften, og det blir utendørs juletre- vandring som leder frem til kirkene. I kirken blir det dempet musikk, mulighet for lystenning, og en prest og andre fra menighetens stab vil være til stede.

Velkommen til en annerledes julaften i Ris og Holmenkollen i år! skriver Ris menighet på sin nettside.

Ris menighet skriver:

På Ris menighets hjemmesider, facebookside og youtube blir det julaften lagt ut en julegudstjeneste som dere kan se på når det passer. Det blir vakker musikk og sang av våre kjente og kjære julesalmer, juleevangeliet leses, det blir en liten andakt - og i Ris kirke er julestemningen på plass. Vi håper du har lyst å være sammen med oss på skjerm denne julaften!

Det blir ingen gudstjenester i Ris og Holmenkollen på julaften. Det kreves ingen oppmøteregistrering for å komme på Åpen kirke, men for at vi skal unngå sammenstimling og kødannelse, legger vi likevel opp til påmelding til Åpen kirke.

Kommer du til Åpen kirke på julaften, vil du også få utdelt et enkelt program som dere kan ta med dere hjem. I programmet står juleevangeliet, noen av julens salmer, og en liten andakt. Her finner dere også lenke til video- gudstjenesten som dere kan se på og lytte til hjemme.

For påmelding og mer informasjon, se Ris menighets nettside.

Ullern kirke:

Med utgangspunkt i gjeldende smittevernregler for Oslo blir det åpen kirke i Ullern på julaften og 1. juledag.

Kirkerommet vil være åpent mellom kl. 10-17 på julaften og mellom kl. 10-12 første juledag.

Ullern menighet skriver på sin nettside:

Kom gjerne innom for å oppleve det vakre julepyntede kirkerommet, tenne lys eller lytte til musikk. Det er plass til maks 50 personer i kirkerommet av gangen, noe kø bør derfor påregnes.

Vi minner om at alle må bruke munnbind i kø og ved bevegelse i kirkerommet, at man benytter seg av håndsprit ved inngang og at man holder minst en meters avstand til andre. Ansatte og frivillige på sørger for at åpen kirke gjennomføres i tråd med gjeldene smittevernregler.

PS! Prestene i Ullern menighet er tatt ut i streik, om partene ikke kommer til enighet før jul, kan prestene ikke være tilstede under åpen kirke. Det vil også ha konsekvensen at den annonserte digitale julegudstjenesten fra Ullern kirke ikke kan vises i sin helhet.



Se mer informasjon på Ullern menighets nettside.