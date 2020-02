Slik blir Jørgens nye butikk

– Vi skal rigge oss for ny konkurranse, sier butikksjef hos Meny Røa, Jørgen Rønning. Våren 2020 utvides butikken hans med 500 kvadratmeter, og han kan nå avsløre flere nyheter i butikken.

Publisert: 12.02.2020 kl 14:20

RØA: Allerede er matbutikken på Røa Senter den nest største Meny-butikken i landet i omsetning, bare slått av Meny på CC Vest.

– Det er vi litt stolte av, sier Rønning, og forteller at butikken, akkurat som den på CC Vest, skal bli det de internt omtaler som en Meny gourmet-butikk.

– Vi skal rigge oss for ny konkurranse. Blant annet kommer butikker på Røa Torg høsten 2020. Før den tid vil vi vise oss frem som det råeste supermarkedet i Norge. Eller i hvert fall det beste i gata! smiler han.



– Vi må fornye oss, blant annet i forhold til miljøaspektet. Vi skal bli bedre rustet til å møte stadig økende miljøkrav. For eksempel skal vi ha et nytt maskinrom som er mer miljøvennlig. Det er det rommet som drifter våre fryse- og kjøledisker, sier han. – Vi skal få nye og mer energibesparende disker. Vi vil alltid være miljøforkjempere. Vi har jo Miljøfyrtårn-sertifikat.

Mer plass

Meny Røa kommer til å stenge 2. april og åpne igjen 7. mai. Den største endringen for kundene kommer til å være at butikken da har fått langt mer plass. I dag har butikken 1600 kvadratmeter salgslokale. Det økes til 2100 kvadratmeter.

– Vi og gårdeier er blitt enige om å lage en større butikk. Vi kommer til å løse opp litt, gjøre det mer romslig. Her blir det mye bedre plass, sier Rønning.

I praksis flytter Menys «post i butikk» litt på seg, fordi renseriet skal flytte til et annet sted i senteret. Også det som var lokalet til klesbutikken Lystig blir Meny, og det samme med lokalet til Mester Grønn. Blomsterbutikken skal flytte til et annet sted i senteret.



– Butikken blir altså mye lenger, men det blir også bredere, sier butikksjefen. Blant annet skal spiserommet til personalet flyttes en etasje ned, slik at salgsområdet utvides også i bredden.

Mer grønt, fisk og kjøtt

Jørgen Rønning er opptatt av at kundene skal kjenne seg igjen i butikken når den gjenoppstår etter ombygging. Det meste skal være der det er i dag, men mye skal bli bedre, mener han.

– Vi får et større og råere inngangsparti med større satsing på frukt og grønt, sier Rønning.

Avdelingen for fisk og annen sjømat skal videreføres og utvides.

– Vi viderefører fiskebutikk-kulturen, med gode fagfolk, som butikken vår har vært kjent for i mange år. Fiskedisken blir helt ny, og vi kommer til å få et akvarium med levende hummer. Så kan man plukke ut hummeren for eksempel på lørdag morgen og hente den ferdig senere på dagen, sier Rønning.

– Vi skal også være en god kjøtthandler, og vi kommer til å tydeliggjøre ferskvareprofilen vår enda mer. Vi kommer til å ha et eget kjøttmodneri.



Et eget modneri kommer også i osteavdelingen, og bakeriet skal utvides og forbedres.

En egen vegetaravdeling er også blant nyhetene som kommer. Salatbaren kommer også til å få en real oppjustering.

Egne sushikokker

– Du kan få vite en liten hemmelighet også, sier Rønning.

– Ja, det vil leserne gjerne!



– Vi skal få egen sushibar, hvor maten lages av kokker på stedet. Vi har ikke vært gode på sushi så langt, men der skal vi bli gode! sier han.

– Du gleder deg til å åpne «ny» butikk på Røa?



– Ja, dette blir utrolig morsomt og spennende. Vi håper kundene tar i mot den nye butikken i mai, sier han.

Følg Akersposten på Facebook