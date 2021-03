Slik blir det ikke i år heller

17. mai-komiteen har besluttet at barnetoget i Oslo 17. mai avlyses. Dette er begrunnet med smittesituasjonen og at det ikke kan forventes at byen er tilbake i en normalsituasjon innen feiringen.

Publisert: 26.03.2021 kl 15:15

OSLO: – Det er ingen lett avgjørelse å ta, men det er en nødvendig avgjørelse. Både jeg og resten av 17. mai-komiteen er opptatt av at Oslos befolkning skal få feire denne dagen. I år som i fjor blir det en annerledes feiring, sier 17. mai-komiteens leder Rauand Ismail.

– Vi jobber fortsatt med detaljene, men vi kan love at vi vil ivareta verdiene og tradisjonene som denne dagen handler om; demokrati, samhold, barn og glede. I år har jeg lyst til at feiringa skal dedikeres litt til alle ungdommene og elevene i Oslo som har mistet en viktig ungdomstid. Jeg håper vi får til en ekstra fin feiring for dem i år, selv om feiringa blir uten et barnetog i sentrum», sier Ismail.

Program for dagen og informasjon om feiringen vil publiseres fortløpende på Oslo kommunes nettsider.



– 17. mai er en viktig dag for oss alle og den er kanskje enda viktigere nå. Viktige merkedager får en enda større verdi i en tid som dette. Vi er slitne alle sammen og mange har hatt det vanskelig dette året. For barn og unge har kanskje 17. maifeiringen vært et lyspunkt å se fram til. Sammen skal vi på tross av restriksjoner og avlyst barnetog, gi barn og unge en dag med glede og en følelse av tilhørighet. Det er på dager som denne at vi må hente fram det beste i oss, vise omtanke og raushet. Det vet jeg at vi skal klare, også i år,» sier ordfører Marianne Borgen.