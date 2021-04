Slik blir annerledes-påsken

– Påsken rommer alt! Vennskap, svik, sorg, lidelse, død, håp og glede. Påskefortellingen har så mange forbindelser til livet vi lever, og gir håp og tro utbryter sokneprest Jorund Andersen i Ullern kirke når vi spør henne hva høytiden betyr.

Publisert: 01.04.2021 kl 11:25

BYDEL ULLERN: – Påskedag er en festdag i kirken. Da feirer vi håpet og oppstandelsen. Døden er så endelig for oss, men i påsken vant Jesus over dødskreftene. Jesus åpnet veien til det evige. Sorgen ble vendt til glede.

Andersen minner oss om at vi synger påskemorgen slukker sorgen. Alt ble annerledes etter det. Nå kan vi mennesker tro og håpe på noe mer, når vi mister noen som står oss nær.

– I påsken minnes vi da Jesus innstiftet nattverden, hans lidelse, død og oppstandelse, sier Andersen, og legger til påsken er kanskje den viktigste høytiden i kirkeåret.



– For mange er påske fri, hytte, hvite vidder, god mat og drikke. Hva sier du til dem?



– Jeg har selv vokst opp med hytte, ski og Kvikk Lunsj, og er glad i å reise på hytta i påsken. For mange av oss er det en familietradisjon. Likevel tror jeg mange ville hatt stor glede av å følge påskedagene i kirken. Det er en spesiell stemning disse dagene – fra død til liv, fra sorg til glede. Jeg skulle ønske flere fikk oppleve det.

– Før koronaen stoppet at vi kunne møtes, så ble det arrangert fjellgudstjenester. Er det en vei å gå?

– Ja, det synes jeg absolutt! Det er viktig at kirken er der folk er – og i påsken er det mange som er i fjellet.

Døden og livet

Påsken handler om døden og livet – helt eksistensielle spørsmål.

– Begge deler berører livet, og skaper sterke følelser hos mennesker.



– Har mange tatt kontakt med kirken i disse koronatider?



– Ja vi har hatt kontakt med mange under pandemien, og vi er veldig glade for at folk tar kontakt.

– Er det unge eller gamle som oppsøker deg?



– Begge deler.

Andersen forteller at mange unge er redd for å være den som tar med seg viruset til besteforeldre.

– Ungdom er utrolig flinke til å bære den belastningen det er å ikke omgås andre – eller i minst mulig grad i alle fall.



– Har viruset ført til at vi er blitt konfrontert med døden på en meget spesiell måte?

– Ja, det er helt sikkert. Hver dag hører vi om viruset i nyhetene. Nye smittede, press på helsevesenet, dødstall og tiltak. Vi har levd med veldig begrensede muligheter veldig lenge, og mange av oss er alene med tanker og uro. Jeg tror mange av oss er bekymret for egen helse, ettervirkningene av Covid-19 og for framtiden.

Fra lidelse til glede

– I påsken følger vi Jesus inn i lidelse og død. Det høres kanskje litt underlig ut, men jeg er glad for at Jesus gikk hele veien. Vi tror ikke på en opphøyd og uberørt Gud, men en som har kjent på dødsangst og mørke. En som kan forstå vårt mørke, fordi han selv har erfart det.

Så viser Jesus seg som Gud.

– Det gjør han når han sprenger døden og gir oss håpet om en himmel. Et liv etter døden. Det lener jeg meg på når jeg selv møter døden, eller mister noen jeg er glad i. Det finnes et håp. Det finnes en Gud som er større enn oss, og som følger i liv og død.

Andersen trekker fram at det var kvinnene som kom med budskapet om at Jesus var oppstanden.



– Det var meget spesielt på den tiden, at det var kvinnene som kom med det glade budskap.

Åpen kirke i påsken

Besøker en Ullern kirke i påsken vil en treffe på sognepresten.

– Vi skal ha åpen kirke i påsken, sier Andersen og legger til at opplegget blir som følgende:



Skjærtorsdag – klokken 18.00 til 20.00. Langfredag – klokken 11.00 til 13.00 Første påskedag – klokken 11.00 til 13.00

– Første påskedag klokken 13.00 vil trompettoner høres fra kirketårnet, sier Andersen og legger til at det er trompetist Tormod Åsgård, som også i år vil sørge for det. Slik var det i fjor også.

Kirken er åpen for stillhet, lystenning, refleksjon og bønn. Kantor vil spille mens kirken er åpen, og prest er tilgjengelig for samtale. Alle er hjertelig velkomne innom.

– Vi vil også legge ut andakter og musikk både palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og påskedag. De legges på menighetens hjemmeside og på facebook.



Utenfor kirken vil det også være en påskerebus, slik at folk som er på tur i området kan følge rebusløypen.

– Hvor mange kan komme inn i kirkerommet?

– Vi kan ha inntil ti personer inne i kirkerommet samtidig, sier Andersen.

Første kvinnelige prest

Det er to kvinner som vil være sammen med dem som søker til Ullern kirke denne påsken. Det var kvinner som brakte det glade oppstandelsesbudskapet. For temmelig nøyaktig 60 år siden ble den første kvinne ordinert til prest her i landet. Det var Ingrid Bjerkås. 3. mars i 1961 fikk hun ordinasjonstillatelse av Kirkedepartementet. 19. mars samme år ble hun ordinert. Det skapte sterke reaksjoner. Jubel fra liberale teologiske kretser og kvinnesaksorganisasjoner, men de motsatte reaksjonene kom fra konservativt kirkelig hold.

– Seks av ni biskoper sendte ut en erklæring der de påberopte seg retten til ikke å samarbeide med henne, og de gav samme rett til alle landets prester og menighetsfolk. Det var en annen tid, men det er en røff historie. Ingrid Bjerkås var en veldig tøff dame, og hun har naturligvis betydd veldig mye for oss som har kommet etter henne, forteller Jorund Andersen.



Ingrid Bjerkås ble utnevnt av Kongen i statsråd 14. april 1961. Størsteparten av lokalbefolkningen i Berg og Torsken ga henne en varm velkomst og støttet henne i hennes tjeneste.

Kirken ble frikirke

Andre historiske begivenheter er også knyttet til påsken. I 1942 legger en stor del av norske prester ned sine plikter som offentlige tjenestemenn. Det blir proklamert fra prekestolen i alle norske hovedkirker 1. påskedag og i annekskirkene 2. påskedag. I det nordligste Norge, søndag etter påske. Hovedmannen bak dokumentet, som heter Kirkens grunn, var Eivind Berggrav. I seks punkter klargjør kirken sin holdning til NS-regjeringen og gjør seg selvstendig overfor staten. Den norske kirke ble i realiteten en frikirke.