Slemdalaksjonen til bystyret

Aksjonen dreier seg om å bevare småhusbebyggelsen på Slemdal. Frykten er at forslaget til områderegulering Slemdal vil rasere det etablerte bomiljøet. Nå kan aksjonsgruppens initiativ gå til bystyret.

Publisert: 24.07.2021 kl 18:00

SLEMDAL: I begynnelsen av juli møtte vi Kari Helene Hagen og Stian Bendiksen, som bor i et småhusområde på Slemdal. De to og mange med dem i dette området, var trygge på at området ikke skulle bymessig fortettes, men så snudde det.

Hagen og Bendiksen tok initiativet til en aksjon, som startet med å informere beboere i nærområdet om at forslaget til områderegulering kunne få store konsekvenser. I tillegg startet de en underskriftsaksjon formulert som et protestbrev mot de foreliggende planene. Nå er det også opprettet «Min Sak» på nettet. Det er et innbyggerinitiativ, hvor 300 signaturer for saken gir rett til å legge saken frem for bystyret til vurdering. Mer enn 400 personer har så langt signert på innbyggerinitiativet.

- Slaget om nabolaget vårt står nå i høst og det er nå fremover vi kan ha mulighet til å påvirke beslutninger som vil påvirke vårt nabolag. Vi har allerede fått over 400 signaturer for naboprotesten vår via Min sak, og vi takker alle som har signert. Jo flere signaturer vi har dess bedre og jo lettere er det å få gehør for våre synspunkt, sier Hagen

- Det ville være synd om andre alene uten våre stemmer skal beslutte hvordan vårt nabolag skal se ut i fremtiden. Vi ønsker å få vår sak opp i bystyret. Selv om det er sommerferie håper vi mange flere vil støtte opp om saken vår og signere. La oss få beholde småhusbebyggelsen og ha en småhusreguleringsplan i vårt område. Slemdal er et nærområde som trenger sin småhusbebyggelse, sier Bendiksen.

