Slemdal stasjon med eldrevne busser og utvidet grøntområde

Eystein F. Husebye mener at kommunens politikere og etater må revurdere sine planer for Holmmenkollbanen og områderegulering for Slemdal. Klimakrisen og ny og lettere transportteknologi gjør dette nødvendig.

Publisert: 18.05.2021 kl 17:56

SLEMDAL: I forbindelse med reguleringen av Slemdal, er ett av hovedproblemene hvilken kryssløsning som skal etableres der hvor T-banen møter bilveien.

I det siste utkastet fra Plan- og bygningsetaten står valget mellom en nedsenket T-bane med stasjonsområde eller biltrafikk i bro over T-banen.

Plan for sentrale Slemdal

Et annet alternativ som også ligger inne på etatens saksinnsyn er Eystein F. Husebyes forslag til løsning, hvor T-banen erstattes av lydløse batteridrevne metrobusser, i samme trase som dagens bane fra Majorstuen til Frognerseteren. Det blir ingen underganger og ingen bommer på strekningen. Kryssing av veien blir regulert med lys. Over traseen, i hele sin lengde, bygges gang- og sykkelvei.

I den forbindelse har Husebye også lagt frem en plan for hvordan sentrale Slemdal kan se ut i fremtiden.

- De lydløse metrobussene går uten bommer og stengsler, med trygg og god avstigning inne på torget. Den 10 meter brede sykkel- og gangveien blir en del av et utvidet torgmiljø, med sittebenker og små vannfontener. Slemdalsbekken som nå går i rør, kan bringes opp i dagen en kortere strekning for ytterligere å skape et godt miljø, med røtter i Slemdals historie, sier Husebye.

Større grøntområde

Forslaget åpner også opp for utvikling av et større grøntområde med flerbrukshall.

- Etter å ha engasjert dronefotografering kan vi også presentere en virkelighetsbasert tegning av et sammenhengende grøntområde mellom Slemdal stasjon og Hemingbanen. Grøntområdet blir til et sammenhengende hagelandskap. Over en flerbrukshall for Heming, er det plass for en skolehage for Slemdal skole, sier Husebye.

VED HEMINGBANEN: Mellom trasé for elbusser og Hemingbanen med nedsenket flerbrukshall og skolehage. Ill.: Ole A. Krogness

Håper på dialog

Han viser også til problemene knyttet til planene om sykkelvei i Slemdalsveien, fra Gaustad til Slemdal, som innebærer stengte veier og ekspropriering av tomter langs veien.

Les saken: Bro på Slemdal og sykkelvei som tar av 35 eiendommer

- I stedet for mer asfalt på bekostning av grøntområder, ligger den planlagte gang- og sykkelveien over dagens t-banelinje og frigjør dermed store arealer på bakkeplan. Det skjer en rask utvikling i Europa med hensyn til raske og kostnadseffektive batteridrevne busser og mindre tog, som i mine øyne gjør det galt å bruke hundrevis av millioner på infrastruktur som heller ikke passer godt for den historiske Holmenkollbanen. Vi kommer til å oppleve en forandringsprosess når det gjelder transport i Oslo. Små og lette el-sykler i alle typer vil bli foretrukket av flere i fremtiden, og reisemønstre er i endring. Dette vil jeg evaluere videre i prosjektet, sier Husebye, som håper på en dialog med politikerne om prosjektet.

