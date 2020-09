«Slemdal, fortetting og manglende infrastruktur»

Infrastrukturen er i ferd med å sprenges, skriver James Stove Lorentzen (H) og Yngvar A. Husebye (H).

Publisert: 25.09.2020 kl 07:45

Vestre Aker har i mange år vært åsted for kraftig fortetting i villa- og småhusområdene. Siden 2010 har Vestre Akers befolkning vokst med 16%, omtrent det samme som Oslo by. Dette uten at det har vært massiv utbygging av store leilighetskomplekser. Veksten har kommet i "eplehageutbygginger". Det er tydeligvis stor etterspørsel etter småhus, rekkehus og leiligheter i mindre blokker i Oslo. Vestre Aker, sammen med Nordre Aker og Nordstrand tilbyr nettopp denne type boliger. Dette har utviklet seg over mange år og innenfor småhusplanens restriksjoner. Dette har vært til stor glede for dem som har solgt og tjent penger på sine store tomter, og for dem som etterspør gode, nye boliger i vår bydel.

Demografi og flytting

Et dypdykk i Oslo kommunes statistikkbank gir oss noen interessante fakta. Vestre Aker er den 7. mest folkerike bydelen i Oslo. Det er ikke der det fødes flest, men derimot når vi ser på antall 3-5-åringer er allerede Vestre Aker nummer 1. Vestre Aker kniver med Nordre Aker om å ha flest barneskolebarn, med Vestre Aker knepent foran. Hva forteller dette oss? Jo, unge mennesker velger å bo i indre by, men så fort de får barn flytter veldig mange ut til de ytre bydelene med småhusbebyggelse. Det er tydeligvis noe befolkningen ønsker å ha muligheten til å gjøre og er derfor en kvalitet ved byen som vi må ta vare på.

Infrastruktur i ferd med å sprenges

Utfordringene med sterk vekst er flere. Veiene i området er bygget for en annen tid. De er typisk uten fortau, trange, snirklete og til dels uoversiktlige. Disse veiene er barnas skolevei. Store deler av bebyggelsen ligger langt fra kollektivtilbud, så bil, sykkel og gange må dele på de trange veiene.

Det er mangel på store tomter til utbygging av kommunale formålsbygg, som skoler, idrettsanlegg, haller, sykehjem og omsorgsboliger. Skolekapasiteten er sprengt, og vi mangler en helt ny ungdomsskole.

Parkeringsnorm

Det er nå kommet et forslag om å tillate bygging av boliger uten parkeringsplasser. Det er en svært dårlig idé i ytre by. Problemet er at da vil beboere og besøkende parkere i veien. Veiene som vi allerede har beskrevet som trange og uoversiktlige. Det er direkte farlig for skolebarna og det skaper vanskeligheter for renovasjon og utrykningsbiler.

Massiv utbygging i stasjonsnære områder, som Slemdal

En oppgradering i kombinasjon med en viss fortetting rundt Slemdal stasjon kan de fleste gå med på. En plan som legger opp til å rasere eksisterende velfungerende småhusområder er ikke en politikk vi bør gå inn for. Disse områdene møter et behov som tidligere beskrevet. Dessuten bør det legges vekt på verdien av alt det grønne og betydning det har for naturmangfold. En begrenset fortetting kan aksepteres under forutsetning av at trafikksituasjonen i området bedres.

Hva betyr så det? Slemdal og Vinderen er de to gjenværende stasjonene på t-banen som ikke har fri flyt av alle trafikanter der hvor t-bane og vei krysser. Dette skaper kø, frustrasjon og farlige situasjoner blant annet rundt to barneskoler. Det må være en absolutt forutsetning at t-banesituasjonen blir løst før en utbygging kan tillates.

Linje 1, Holmenkollbanen

Sporveien og Ruter har planer for linje 1. Nedsenkning av banen ved Vinderen og Slemdal, bygging av ny stasjon ved Diakonhjemmet og behov for diverse oppgraderinger vil bety at banen vil være stengt i lang tid og vi må belage oss på buss for bane. Det er ikke en liten, enkel sak på de trange og kronglete veiene i bydelen. Derfor må en oppgradering av linje 1 skje i én stor operasjon, hvor alt må gjøres samtidig.

Vi ønsker at flere skal kunne ha en god hverdag i bydelen, både barn, voksne og eldre. Vi ønsker flere velkommen til et trygt og godt familieliv. Spørsmålet er om bydelen tåler mye mer fortetting nå eller bør vi ta en pause? Svaret bør være klart. Slemdalplanene må legges i skuffen i påvente av planene for linje 1 og fortettingen må reduseres. Småhusplanen må respekteres og parkeringsnormen beholdes. Det handler om at bydelen kan fungere slik befolkningen ønsker seg, og at barna våre har trygge forhold på vei til og fra skolen.

James Stove Lorentzen

bystyremedlem (H)

Yngvar A. Husebye

leder av bydelsutvalget i Vestre Aker