Slår til med ekstra stor festival for hele bydelen

– Målet er å vise frem og feire frivilligheten, sier Espen W. Andresen, leder for Vestre Aker frivilligsentral. 11. juni er det klart for Generasjonslekene på Vinderen.

Publisert: 08.02.2022 kl 08:24

VINDEREN/VESTRE AKER: – Vi har god erfaring fra flere år med frivillighetsfestivaler på Røa, som har vært en stor suksess, sier han og viser til arrangementer som har vært i kirkeparken på Røa og i Hovseterdalen. Festivalene har vært en møteplass og et utstillingsvindu for lag og foreninger i Bydel Vestre Aker – med litt aktiviteter og servering til.

Nå har Vestre Aker frivilligsentral fått til en avtale med Ris skole om å arrangere festivalen der.

– Vi skal låne hele uteområdet, og da er det plass til å en stor frivillighetsfest, sier Andresen. Han ser for seg leker og konkurranser for små og store, som sjakk, basket, petanque, modellfly og mye mer. Han ser også for seg at bydelens lag og foreninger vil benytte sjansen til å vise seg frem for bydelens beboere.

– Vi ønsker store og små, alt fra Heming og Røa IL til det lokale quiltelaget. Vi har veldig varierte interesser, sier Andresen, som forteller at lokalpolitikerne også vil få sin egen stand, der de kan møte folk.

– Vi skal også ha musikk og underholdning og servering av mat av ymse slag. Alt blir gratis, unntatt mat og drikke, sier han.

Det blir mye og drive med og prøve, derav navnet «Generasjonslekene». Man må heller ikke ha en egen forening eller organisasjon i ryggen for å vise seg frem på stand.

– Har du lyst til å vise frem det du driver med, ta kontakt! oppfordrer Andresen.

2022 er Frivillighetens år i hele landet, og da passer det ekstra godt med en stor frivilligfestival for Bydel Vestre Aker. Det er på Ris skole på Vinderen det skjer, lørdag 11. juni.

Har du lyst til å vise frem din forening eller aktivitet, ta kontakt med Espen W. Andresen på Vestre Aker frivilligsentral, på tlf 23 22 05 80 eller på epost: post@vestreaker.frivilligsentral.no