Jakten på spektakulære bilder kunne endt tragisk.

Publisert: 14.08.2020 kl 12:30

OSLO/FORNEBU: Akerspostens redaksjonssjef Vidar Bakken, var under torsdagens tordenvær på Lagåsen på Fornebulandet i Bærum. Der fikk han og sønnen en kraftig opplevelse.

– Sønnen min Stian (22) og jeg ble fascinert av det kraftige tordenværet, som vi kunne se over Oslo. Vi fant ut at vi skulle prøve å ta bilder og video for å dokumentere det som skjedde. Vi var på det høyeste punktet på Lagåsen med utsikt til alle kanter, ikke minst innover mot Oslo vest. Akkurat da var det ikke noe lyn å se over vårt område. Vi fikk noen videosnutter av kraftige lyn som gikk over de vestlige bydeler, og plutselig åpnet slusene seg.

På eiendommen ligger det et gammelt, lite lysthus under et stort tre.

– Lysthuset lå like ved, så vi styrtet inn der for å ikke bli søkkvåte. Det var ganske spennende med det kraftige regnet mot taket og tiltagende tordenvær rundt oss. Stian lot videoen på telefonen gå for å fange opp det som skjedde. Plutselig oppsto det et kraftig blink inne i lysthuset med en sprakelyd. Jeg datt ned i knestående og kjente at noe gikk gjennom kroppen. Jeg tror jeg var borte et sekund eller to. Det første jeg tenkte var, herregud hvordan gikk det med Stian som sto nærmest vinduet?

I mørket sto en ung mann støtt på beina.

– Jeg så han holdt seg på bakhodet, men med et stort smil. «Fy f…, det var heftig. Jeg har det på video,» var det første han sa.

Selv om lynet neppe slår ned to ganger på samme sted følte de to seg ikke helt trygge.

– Vi løp hjem gjennom styrtregnet. Lynet hadde nok gått ned i treet som lysthuset lå inntil og forplantet seg videre. Vi var spent på om Stians telefon fungerte. Den ble først slått ut av lynnedslaget. Min telefon hadde først bare noen striper over skjermen. Hjemme kunne vi konstatere at hendelsen var blitt dokumentert.

– Hvordan har dere hatt det etterpå?



– Relativt bra. Stian hadde litt ømt bakhode. Selv følte jeg meg litt sliten – utladet bokstavelig talt. Heldigvis var vi ikke kontakt med veggen eller noe av metall.

– Ikke for å være etterpåklok, men var det lurt å søke det høyeste punktet under et kraftig tordenvær?



– Naturligvis ikke, men som sagt var ikke selve tordenværet over oss da regnet kom. Men som du antyder, det var likevel ikke særlig smart.