Tidligere er det blitt opplyst at tungtrafikken til og fra vannbehandlingsanlegget skulle gå gjennom Smestadkrysset, men nå sier etaten at de ikke kan pålegge en fast kjørerute.

Publisert: 20.08.2021 kl 15:14

HUSEBY: Flere byggeprosjekter er på gang i Vestre Aker, og tungtransporten gjennom Røakrysset er stadig økende. Det er likevel transport til og fra det største prosjektet, som det er knyttet betingelser til.

Tungtrafikk skal om Smestadkrysset

Lesere av Akersposten viser til tidligere informasjon fra Vann- og avløpsetaten (VAV) om at tungtrafikk til og fra vannbehandlingsanlegget på Huseby skal gå over Smestadkrysset og bare unntaksvis over Røakrysset. De påstår hardnakket at de fleste lastebilene inn til tunnelanlegget nå kommer over Røakrysset, mens utgående transport i all hovedsak går over Smestadkrysset, med unntak i rushet.

- Skulle ikke tungtrafikken gå gjennom Smestadkrysset da, er spørsmålet som blir stilt.

I begge nettmøtene som VAV har hatt med Akerspostens lesere, ble det bekreftet at hovedveien som skal brukes til og fra Huseby er Sørkedalsveien gjennom Smestadkrysset, men i noen tilfeller kunne det være aktuelt å kjøre gjennom Røakrysset.

Det var også et spørsmål som ble stilt tidlig i prosessen, da transport av masser og tomme lastebiler gikk gjennom Ræakrysset. Den gangen svarte Vann- og avløpsetaten blant annet:

"Nå de siste dagene har man kjørt ut leire, og da har det blitt kjørt via Røa og videre til Øverland/Steinskogen. Når riggområdet er ferdig opparbeidet og vi er i gang med selve boringen og sprengningen av tunnel, skal massene i hovedsak fraktes til Drammen, og da vil retning Smestadkrysset være hovedrute for massetransporten."



Kommer fra Røa

Akersposten tok turen for å sjekke trafikken inn og ut av anleggsplassen. På lang avstand kunne vi se to lastebiler med henger komme fra Røakrysset og kjøre inn på riggområdet. Lastebiler ut av området med full last gikk derimot «riktig» vei, mot Smestad, selv om det var unntak.

TILFELDIG?: Det er rush og da er det kanskje ikke så rart at de unngår Smestadkrysset. Denne lastebilen frakter i hvert fall stein mot Røakrysset. Foto: Vidar Bakken

Etter en liten pause hvor vi var kommet nærmere, fikk vi bilder av tre lastebiler med hengere på vei inn i tunnelanlegget klokken 12.18, 12.20 og 12.23. – alle fra Røakrysset. Det var ikke snakk om rush på det tidspunktet og neppe en tilfeldighet.

Kan ikke pålegge fast kjørerute

Vi spurte VAV om dette er i overensstemmelse med den informasjon som er gitt tidligere, hvor tungtrafikken både inn og ut av området skulle gå gjennom Smestadkrysset.

Her er svar fra VAV ved kommunikasjonsrådgiver Jon E. Sæter:

- Massene fra tunnelen ved Huseby fraktes i hovedsak til Drammen, og da vil retning Smestadkrysset være hovedrute for massetransporten. Men vi kan ikke pålegge en fast kjørerute. I visse tilfeller vil for eksempel trafikkbildet på Ring 3 være slik at kjøring over Røa-krysset vil være svært tidsbesparende, skriver Sæter i en e-post.

Her sies det ikke noe om at de samme lastebilene faktisk skal tilbake også. Hvis VAV ikke kan pålegge en fast kjørerute, så må det bety at tomme biler forsatt kan bruke "snarveien" over Røakrysset, mens lastebiler med masser ut kan bruke Røakrysset når det faller seg sånn. Dermed kan Sørkedalsveien gjennom Røakrysset i praksis bli hovedruten i stedet. Det var vel strengt tatt ikke meningen, selv om mange vet at det å komme seg fra Ring 3 og gjennom Smestadkrysset opp Sørkedalsveien er en prøvelse. Intensjonen med planen var vel blant annet å spare sentrale Røa for ytterligere trafikkbelastning.

