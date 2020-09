Midtstuen-rektor Sissel Følling Eilertsen hadde begynt å se frem til å få HTKs anlegg i nabolaget. På vegne av elever og lærere er hun skuffet over at byrådet nå sier nei.

Publisert: 03.09.2020 kl 14:20

MIDTSTUEN: Etter minst åtte år med planlegging – og støtte fra politikere på både høyre- og venstresiden i bystyret i hele perioden, har byrådet snudd. Fungerende byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG) sa før helgen at byrådet nå er imot det han omtalte som «et nytt, gigantisk tennisanlegg».

Et steinkast unna den aktuelle Bautatomten på Midstuen ligger Midtstuen skole, som sto ferdig i 1988. Skolen har to gymsaler, som rektor omtaler som «små». Hun forteller at de lenge har fulgt med på Holmenkollen Tennisklubbs planer om å flytte anlegget sitt fra Bjørnveien på Gressbanen til Bautatomten på Midtstuen.

– Vi har vært med i samtaler helt fra starten av. Vi har trodd at de skulle få bygge anlegget, og vi har snakket om det samarbeid, der skolen kan få tilgang til hallen til kroppsøving, sier Sissel Følling Eilertsen. Hun mener at dette har vært et ekstra argument for at prosjektet kunne få gjennomføres.



Rektor påpeker at tennisbanen i så fall skulle brukes til langt mer enn å spille tennis på.

– Elevene våre kunne her få et nytt sted å være. Det savnes sårt her i området, sier rektor og påpeker at det også har vært snakk om å lage til litt uteområder som også egner seg for utendørs kroppsøving.

Mens vi står ved Thomas Heftye-bautan og prater, rusler en Midtstuen-elev forbi med en tennisracket i hver hånd. Han skal ha valgfag og er på vei til stasjonen for å ta t-banen ned til Heminghallen. Med tennisanlegg på Bautatomten hadde han allerede vært fremme.



– Jeg tenker at dette er skuffende for elevene våre. Et tennisanlegg her ville vært positivt for nærmiljøet, sier Midtstuen-rektoren, som påpeker at hun ikke selv er spesielt opptatt av tennis, men ser denne saken ut i fra skolens behov for bedre fasiliteter.

Fakta Om HTKs plan for anlegget:

Tennisanlegget på Bautatomten er planlagt med seks ute- og seks innebaner. Utebanene skal være på taket av innebanene.

Fotavtrykket er redusert underveis i planleggingen. Siste forslag er at anlegget skal ta i bruk rundt 6 mål av tomten.

Byggematerialer er tre, steinmur og glass. Høyden vil bli lavere og bygget vil ligge flott i terrenget.

Bekken legges ikke i rør.

God passasje for busser til av/påstigning ved Holmenkollen-arrangementer. Kilde: Holmenkollen TK

– Et svik mot barn og ungdom



HTK-leder: – Det er fortvilende



