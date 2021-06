– Skremmende å leve i en tid der vi ikke har kontroll

– Dette er ikke noe barn skal se. Ingen trenger å se dette. Det som skulle være en hyggelig ting for barn, er nå et sted hvor folk eksponerer seg med hva som helst, sier Renate Borg til Akersposten.

Publisert: 08.06.2021 kl 10:50

OSLO: De siste par årene har TikTok for alvor tatt over for Instagram som det hippeste sosiale mediet for unge mennesker. Nå teller det svimlende 600 millioner brukere, med hovedvekt på generasjon Z.

Som alle andre sosiale medier har også Tiktok algoritmer som bestemmer hvilke videoer som vil dukke opp. Nylig gikk det ut nok en advarsel knyttet til innhold i feeden; en video av en ung jente som blir halshugget.



Videoen blir også sett av barn.

– Dette fenomenet er kommet for å bli. Men denne gangen synes jeg det er ekstremt mye mer vanskelig enn i forrige runde.

Sprengte grenser

Akersposten snakket med Borg høsten 2020. I forbindelse med en selvmordsvideo som trendet på plattformen. Til daglig jobber hun med motivasjon og mestring rettet mot ungdom. I bunn har hun barnevern- og sosialfaglig kompetanse som grunnelement. Ved siden av har hun fordypningsfag i barn og sosiale medier, som er en del av barnevernsstudiet på OsloMet.

– Grensene for hva som legges ut i sosiale medier, er sprengt for lenge siden. Samtidig som vi ser, og hører, at flere unge er mer ensomme og alene. Det at unge mennesker har sosiale medier som sin «bestevenn», gjør denne problematikken enda vanskeligere å håndtere. Covid19 har bidratt til at flere barn og unge føler på nettopp dette. Å sitte alene med tanker og visuelle inntrykk, som det vi ser nå, kan bidra til flere at flere unge sliter med dårligere psykiske helse. I verste fall gi økt selvmordsstatistikk, så dette må vi ta på alvor, sier hun.



Borg etterlyser flere arenaer som kan ivareta barn og ungdom på en god måte. Både gjennom lavterskel tilbud på fritiden, samt få flere yrkesgrupper inn i skolene, som kan bidra til å jobbe med akkurat dette.

Hets trender på TikTok

Tiktok kan være langt mer enn en morsom plattform med gøyale og positive videoer. Når Akersposten sjekker ut ulike kommentarfelt, kommer det ofte opp negative karakteristikker om unge menneskers utseende. Aldri før har så mange barn og unge rapportert om nettmobbing som nå. I tillegg er mobbing, som tradisjonelt har vært i skolegården og «enklere å se», også tilstede i stort omfang på sosiale medier.

– Her er det vanskeligere å kunne avdekke det utenfra, og for andre å gripe inn, sier Borg.

Tidligere denne måneden skrev VG om Marius Natland. Han er en av mange som har en TikTok-konto. Men han har fått kommentarer på TikTok der han blir oppfordret til ta sitt eget liv.



Tidligere i år døde en 10 år gammel jente etter å ha forsøkt en «blackout challenge». Angivelig var dette noe hun plukket opp på TikTok. En annen variant av utfordringen - kalt «pass out-utfordringen» - oppfordrer til å riste på hodet til man besvimer.

– Jeg tenker at vi må stå sammen og være litt mindre redde for å snakke høyt. Vi må tørre å si fra. Legge ut innlegg på klasse-sider, minne hverandre på at dette skjer, fremholder Borg.

– Dette tenker jeg det må være raushet og rom hos oss foreldre å bli minnet på.

Borg påpeker samtidig at vi må våge å være upopulære foreldre. Det å sette tydelige grenser, samt følge opp de gode samtalene sammen med barna og ungdommen. Noe som bærer preg av tillit og åpenhet.



– Selv har jeg lagt ned et forbud mot sosiale medier i to uker, til dette er fjernet.

Borg tror problemstillingen må løftes høyere.

Skadelige trender sprer seg

– Det er skremmende å leve i en tid der vi ikke har kontroll. I dette tror jeg på budskapet i «it takes a village to raise a child». Vi som samfunn og foreldre bør tenke mer på hvordan vi i lys av dette kan hjelpe barn og unge i fellesskap.

– Det hviler et spesielt viktig ansvar på foreldre. Vi må sørge for at barn opplever trygghet på deres plattform.