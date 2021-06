Det er påfallende at områdeplanen for Skøyen som skal tilrettelegge for 5000 nye boliger med 12-14.000 nye innbyggere, ikke har lagt inn en eneste tomt for kommunale tjenester utover en barnehage.

Publisert: 22.06.2021 kl 12:28

Mange kommuner i Norge er på størrelse med dette. Farsund kommune har til sammenligning; 3 barneskoler, 1 ungdomsskole, 1 videregående, 2 sykehjem og en mengde barnehager. Da må man spørre seg – hva er løsningen for Ullern bydels etter hvert 48.000 innbyggere, når det ikke finnes ledige tomter i bydelen i dag? Bestumkilen er en kommunal tomt og må brukes til innbyggernes beste.

Skøyenplanen har overordnede føringer som handler om fortetting rundt et svært viktig kollektivknutepunkt og inneholder flere positive elementer som Hoff torg og park og promenade langs sjøen.

SV er som de fleste andre partier opptatt av natur og friluftsområder i bydelen, og vi ser at de grønne områdene i bydelen er under sterkt press. Sist ut er lekearealet ved Ullernveien trikkeholdeplass, der bydelen vil bygge omsorgsboliger. Ledige tomter er et knapphetsgode og tomtene er derfor svært dyre. Ullern bydel har stort behov for bygg for lovpålagte tjenester, men kommunen har ingen ledige tomter. Derfor er det fort at man setter blikket på de grønne flekkene, men det må det bli slutt på. Vi har ingen flere grøntområder å miste!

Bestumkilen er en kommunal tomt – og selvfølgelig sier SV et rungende JA til park. Det er vi i SV helt enige i. Men vi trenger også å avsette deler av Bestumkilen til kommunale tjenester og det er plass til begge deler. Vi trenger at det gjøres fortest mulig. Det må settes fart i kommunens arbeid med å finne erstatningsplasser for båtopplaget. Noe båtliv må vi ha i Bestumkilen, men det er absurd at hele området fortsatt brukes til å lagre båter på land, i et område der det er stort press på arealer til kommunale tjenester.

Bydelen trenger omsorgsboliger, kulturtilbud, svømmehall, innendørs idrettstilbud og vi trenger flere skoler. Dette kan vi få plass til i Bestumkilen. Hvorfor ikke bygge en ungdomsskole og/eller videregående skole med friluftsaktiviteter og med sjø som fagtema. SV mener at den offentlige skolen også bør ha slike tilbud. Og vi mener at Parken vil bli tryggere og bedre, dersom den er omkranset av liv gjennom døgnet og er skjermet fra støyen fra E18.

Beate Bruun (SV)

Representant i bydelsutvalget og byutviklingskomiteen i Bydel Ullern

Guro Berge (SV)

Leder for Ullern SV