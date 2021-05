Skøyen trenger unge ledere

Ungdom mellom 12 og 18 år kan gratis delta i lederskapsakademi på Skøyen. Det kan få betydning både for den enkeltes fremtid og Ikke minst for utvikling av Skøyen-området.

Publisert: 26.05.2021 kl 17:23

SKØYEN: Det er Nabolagsfabrikken på Skøyen som tilbyr deltakelse i lederskapsakademiet.Hensikten med akademiet er å skape en arena, hvor ungdom mellom 12 og 18 år med hjerte for Skøyen, skal bli bevisst egen påvirkningskraft. De ønsker å gi ungdom flere muligheter til å engasjere seg og ta en aktiv rolle i nærmiljøet.

Over to helger i juni, arrangerer Nabolagsfabrikken akademiet i samarbeid med de sosiale entreprenørene i InterBridge. Her vil 20 ungdommer få utviklet nye ferdigheter, bekjentskap og nettverk. Det skjer på Laboratoriet på Hoff/Skøyen, hvor Nabolagsfabrikken også har fått nye kontorer. Påmeldingsfristen er allerede 30. mai.

Mangel på treffsteder

Akersposten møtte Aida Lopez og Kjerstin Bjerka fra Nabolagsfabrikken, for å høre mer om prosjektet og bakgrunnen for dette.

- Folkehelsebarometeret viser at unge i bydelen mangler treffsteder, at mange sliter med ensomhet og at det er mange som bruker ulike rusmidler som alkohol og cannabis. Nabolagsundersøkelsen som vi gjorde i 2020, viser også at foreldre er bekymret for mangel på treffsteder og oppfølging av de unges problemer. Det er stort behov får å få til en bærekraftig utvikling, hvor de unge har og tar ansvar. Da må vi også ha noen ledere, sier Lopez.

- Akademiet er en del av Nabolagsfabrikkens prosjekt “Nabolag 2030 - UNG” som er delfinansiert av Sparebankstiftelsen DNB. Det er et pilotprosjekt med mål om å inkludere ungdom og unge voksne i utvikling av nabolaget vårt på Skøyen og vi vil gjøre noe nå. For å skape møtesteder for de unge, må de unge være med. Vi samler ungdommene som ønsker å være med å forme deres og vår felles fremtid, sier Bjerka.

Gir stemme til ungdommen

- Vi kickstarter prosjektet med InterBridge-akademi for ungdom 12 til 18 år med tilhørighet til Skøyen. I dette vil vi ta ungdommens ønsker på alvor. Erfaringer som er gjort på Marienlyst med InterBridge-akademi, viser at engasjement blant de unge er stort, sier Lopez.

- Det skal være lærerikt, samtidig som det er gøy. Her kan du være med å skape egne prosjekter, debattere, bruke kreativitet og lidenskap i det du brenner for. Dette vil være med å definere retningen og gi stemme for unge på Skøyen, sier Bjerka.

Ringer i vannet

Begge peker på hvilken enorm utvikling Skøyen står overfor i forbindelse med Områderegulering Skøyen.

- Ungdommens stemme mangler i samtalen om nabolaget. Vi mener at det er stort potensiale i alle oss, både unge og voksne, og at vi kan påvirke og inspirere hverandre som ringer i vannet. Med akademiet håper vi å inspirere flere til å engasjere seg i eget oppvekstmiljø og vår felles fremtid, sier Lopez

- Dette tilbudet er for alle, uansett bakgrunn. Her kan du også få tilgang til nyttige nettverk, som igjen gir deg andre utdannelses- og jobbmuligheter kombinert med ledelseserfaring, sier Bjerka.

