«Skøyen: Innbyggerne bør få tjenester de har krav på»

SV har i siste instans ikke til hensikt å bryte med de andre byrådspartiene for å få til en folkepark i Bestumkilen, selv om mange trodde det kunne bli et alternativ.

Publisert: 13.12.2019 kl 10:45

Ja, SV er for en folkepark med svømmehall, flerbrukshall og aktivitetsflater i Bestumkilen. Tomten eies av kommunen og må absolutt brukes til fellesskapets beste.

Vi i i SV vil imidlertid ha mer enn folkepark, og kommer derfor ikke til å stemme for den borgerlige blokkens forslag i bydelsutvalget. Vi mener dette er en unik sjanse til å sørge for at befolkningen får viktige tjenester vi har behov for, i lang tid fremover. I Bestumkilen er det muligheter for å dekke flere av Skøyenbefolkningens behov i årene som kommer, som ungdomsskole, kulturtilbud, omsorgstilbud og boliger. Vi tror ikke minst at dette vil gjøre området til et bedre sted å være!

Skøyen Miljøforum skal ha stor heder for sitt forslag om Folkepark og for å holde trykket oppe for en bedre byutvikling i Skøyenområdet som helhet. De representerer mange og jobber hardt for sine gode synspunkt. Skøyen Miljøforum vil bruke hele Bestumkilen til park med svømmehall og flerbrukshall, punktum. Dette standpunktet støtter Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet i bydelen.

Vi i SV er av den oppfatning at vi politikere må sørge for å dekke alle tjenestebehov for befolkningen i framtiden, langt utover våre fire år i bydelsutvalget. Ullern bydel har, så vidt vi kjenner til, ingen andre kommunale tomter som kan frigjøres for nye offentlige tjenester. Det betyr at Bestumkilen må forbeholdes dette med flere idrettsarenaer, kultur, ungdomsskole /videregående skole og sosiale tjenester. SV er svært fornøyd med at Plan og bygningsetaten i tillegg til en stor park og svømmehall har satt av et område til kommunale boliger. Dette er byrådets satsing på rimelige boliger til leie for vanlige folk uten nok midler til et eget hjem. Ullern bydel må også være en bydel for folk med dårlig råd.

For SV har det blitt stadig mer åpenbart at Bestumkilen må forbeholdes offentlige tjenester, ikke minst skole. Den planlagte skolen på Hoff er i områdeplanen beskrevet som full allerede før den er planlagt og bygget. Det betyr at det ikke er skolekapasitet for de nye 10.000 innbyggerne som områdeplanen for Skøyen legger til rette for. Hvis man sammenligner med en tilfeldig valgt norsk kommune med 10.000 innbyggere, ser man at kommunen har både to videregående skoler, to ungdomsskoler, tre barneskoler og to omsorgssentre/sykehjem. Det tilsier at Ullern bydel vil trenge kommunal tomter i overskuelig framtid. Vi ser med glede at Høyre er på glid og nevner behov for skole og kultur i Bestumkilen.

Vi i SV vil samarbeide med de andre byrådspartiene, Mdg og Ap, som lokalt er enige med oss, for å få gjennomslag i byrådet for at Bestumkilen skal beholdes i kommunalt eie og benyttes til tjenester for Ullerns befolkning, men også til park for hele byen. Men SV kommer til å være lojal overfor den beslutningen som tas i byrådet til slutt, og SV vil ikke bryte ut for å stemme med den borgerlige blokken, slik det antydes i Akersposten 6.12. - for vi er jo ikke enige i prioriteringen! Vi oppfordrer derimot alle partiene til å bli enige med oss at vi må ta ansvaret for at både nåværende og fremtidige innbyggere får de tjenestene de har krav på og har behov for, ja, til en folkepark, men også mange idrettsarenaer, skole, kultur, omsorgsbygg og boliger til det beste for både bydelen og byen.

Beate Bruun

Leder av Ullern SV og BU-representant

