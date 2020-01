«Skøyen: Beveger vi oss bort fra demokratiet?»

Medvirkningsprosessen er jo bare et spill for galleriet. Medvirkningen jeg hittil har vært vitne til på Skøyen imponerer meg ikke. Beveger vi oss bort fra demokratiet? Jeg opplever Oslos plan for Skøyen som korttenkt, overkjørende og lite bærekraftig.

Publisert: 11.01.2020 kl 15:20

Onsdag 23.november arrangerte Plan og bygningsetaten (PBE) sitt andre medvirkningsmøte i anledning revidert områdereguleringen for Skøyen. Jeg dro på det åpne folkemøtet med håp og forventning om at lokalpolitikerne og lokalbefolkningens innspill det siste året var blitt hørt. De oppmøtte ble presentert en ny plan der ingen av de lokales innspill var blitt tatt hensyn til. Riktig nok ble det vist noen fine gatesnitt tilrettelagt for grønt og syklister, men etter presentasjonen og spørsmålsrunden satt jeg igjen svært skuffet. PBE svarte unnvikende på spørsmålene og var tydelig beklemt over det store engasjementet. PBE hadde en innspilsfrist for den reviderte planen 6. januar. Jeg vet ikke om det nytter å gi innspill, jeg føler en ganske stor avmakt, men man må jo forsøke.

Tilbakemeldingen fra lokalbefolkningen på folkemøtet var klar - Skøyen og Oslo trenger idrettsarenaer, skoler, parker og omsorg og kulturbygg. Her - i Bestumkilen med nærhet til kollektivt knutepunkt sitter Oslo på en fantastisk mulighet til å skape et sted som kan fungere som en destinasjon for hele byen og utover dens grenser. Hva med en idrettspark av internasjonal standard og tilhørende vgs? Svaret fra PBE var at det var usikkert om kommunen ville investere her. Kjære byråd, dette handler om mer enn investering. Primærbehovene til den eksisterende befolkningen på Skøyen er ikke engang dekket.

Planen for Skøyen får meg til å lure på hva som egentlig er bestillingen fra bystyret. Hva vil de med Skøyen? Hva slags lokalsamfunn tenker de at Skøyen skal være og bli? Planen vitner om silotankegang. De offentlige etatene kan umulig ha snakket sammen. Planen følger jo ikke statens og kommunens egne utredninger og veiledere! I​ Behovsplanen for idrett og friluftsliv 2017-2027 fra Oslo Kommune står det at ​det skal være ulike muligheter for å drive idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er et vesentlig element i en moderne byutvikling. Kommuneplanen slår fast at det skal være god tilgang til grøntområder og anlegg for idrett, rekreasjon og fysisk aktivitet.​ Det kan virke som at byrådet mangler bakenforliggende kunnskap om hvorfor vi har slike veiledere og behovsplaner. Jeg vil bare opplyse om at det er for å sikre bærekraftige samfunn der befolkningens fysiske og psykiske helse blir ivaretatt slik at menneskene kan bli en ressurs for samfunnet istedet for en belastning for samfunnet.

Planen som ble lagt frem viser 10 000 nye innbyggere og 4000 nye arbeidsplasser. Den viser ingen økning i offentlige institusjoner utover barnehagedekning og noe mulighet for kulturinnhold i sentrum. Et samfunn består av mer enn boliger og næringsbygg. Med boliger følger folk. Disse folkene består av innvandrere, flyktninger, barn, ungdommer, voksne og eldre som er arbeidende, hjemmeværende, friske, syke, ressurssterke og ressurssvake. Den arbeidende andelen av befolkningen er ca 50%. Dvs at av de 10 000 nye innbyggerne skal 5000 gå i barnehage, på barneskole, videregående, de skal på helsestasjon, NAV, aldershjem og sykehjem. De trenger idrettstilbud, fritidstilbud, kulturtilbud og helsetjenester. Alle disse funksjonene er offentlig eid og det er skatten til de 5000 arbeidende som skal dekke opp dette. Og er man skikkelig smart, legger man disse institusjonene i sentrum for å få uante synergieffekter.

Skøyens befolkning og lokalpolitikeres innspill til den forrige planen handlet ikke om luksus eller overskuddsønsker. Det handlet om primærbehov som må dekkes for at et samfunn kan fungere. Pr. idag er ikke skøyens primærbehov dekket og Skøyen har økende press på NAV. Og hva er årsaken til den korttenkte planleggingen? Vel, det hjelper jo ikke akkurat at skoleetaten kun har et 10-års perspektiv når de legger skolebehovsplanen. I en så hurtigvoksende by som Oslo er burde etaten legge opp til et 30-års perspektiv.

Hvis vi tar et skråblikk på den gyldne indrefileten, Bestumkilen, som Andresen i sin tid gav i gave til Oslo kommune, kan man bli litt forbløffet. Tomten ble gitt til Oslo med klausul om at den skulle brukes til båtopplag og almen nytte. Denne tomten reguleres nå for høy utnyttelse, privatisering og salg. Jeg tenker at det vil gi gode penger i kassa til byrådet og får noen korte ender til å møtes. Men Oslo eier få offentlige tomter, offentlig grunn er lenge blitt solgt med den konsekvens at de må kjøpe seg inn igjen dyrt når ulike behov meldes allikevel og brannene må slukkes.

Både lokalbefolkningen og lokalpolitikerne ber på sine knær og insisterer på at Bestumkilen ikke må bli solgt ut, men må fortsette å være offentlig eid slik at man kan dekke befolkningens behov. PBEs svar er at politikerne kanskje ikke vil velge å investere her. Kjære PBE og kjære bystyre, dette handler ikke om investeringer eller overskuddsfenomener. Dette handler om å dekke primærbehov og å følge statlige føringer som gjør at et samfunn kan fungere. Dette er pinlig, vi er i 2020, lytt til statens departementer og direktorater. Lytt til forskningen på byplan og folkehelse som staten investerer så mye. Kunnskapen fra forskningen gjelder faktisk for vestkanten også. Bygg en bydel der menneskene som bor der kan bli en ressurs for samfunnet og bygg en bydel som kan bli til glede for hele byen!

Birgitte Rossavik Skjerve

Arkitekt MNAL, bosatt på Skøyen