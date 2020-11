«Prøveresultater som viser at flere i Osloskolen er under kritisk nivå i lesning og regning er på ingen måte noen grunn til å sprette champagnen på Rådhuset,» skriver Stine Bentzen.

Publisert: 22.11.2020

Ofte blir jeg irritert på politikk som ungdomspolitiker. Jeg er ideologisk eller prinsipielt uenig med et problem eller en løsning. I saken om Osloskolen er jeg først og fremst mest irritert som elev.



For det er provoserende at det virker som byrådet ikke bryr seg om læringen til oss elever. Jeg er helt enig i at vi må skape et godt miljø, og har selv slitt med å finne min plass på skolen. Det er imidlertid viktig å huske på vi smører med oss niste og slenger sekken for å lære. Særlig i Osloskolen har denne læringen vært viktig, fordi folk kommer fra så ulike bakgrunner. Jeg mener det er en skolebyråds oppgave å snakke om læring som skolens viktigste prioritet.

Jeg er også litt bekymret på vegne av det som nå har blitt Osloskolen. Vi som går på skolen nå skal ta over styret av Oslo om noen år, noe som, etter utfordringene vi står overfor å dømme, vil kreve kloke hoder og mye kunnskap. Da er det trist å lese at flere barn er under kritisk nivå i lesing og regning og at lærere slår alarm om kulturen i Utdanningsetaten og Osloskolen. Hva som skjer med skolen, påvirker alle, og derfor blir jeg som elev, men også som fremtidig Oslo-borger, bekymret over at skolen er langt fra så god som den burde være.

Det verste er likevel at, selv om flere piler peker feil vei i Osloskolen, så brukes det vanvittige summer på coaching, headhuntere fra Earnst and Young og lønnsforhøyelse til direktørene. Prøveresultater som viser at flere i Osloskolen er under kritisk nivå i lesning og regning er på ingen måte noen grunn til å sprette champagnen på Rådhuset. Ei heller er det akseptabelt at politikerne prioriterer dette, når jeg som mange andre sitter i klasserom som er for dårlig ventilert. Jeg vet om mange skoler som gjerne kunne brukt de pengene på å kjøpe nye bøker, gi bedre spesialundervisning eller dra på klasseturer. Det er provoserende at så mye penger kan bli feilprioritert bort fra dit de egentlig skal: til oss elever.

Jeg skjønner at jeg og et rødgrønt-byråd sjelden kommer til å bli enige om skolepolitikk. Jeg skjønner at idealskolen til Inga Marte Torkildsen ikke er lik som min, og at vi prioriterer annerledes. Derfor skriver jeg dette som en elev som er lei av at politikere feilprioriterer tid og penger i det som kunne vært verdens best skole.

Stine Bentzen

elev ved Blindern VGS

2.nestleder i Oslo Unge Høyre