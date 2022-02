«Skolebudsjetter og realiteter i Oslo vest»

«Høyresiden fortier og fordreier konsekvent og vedvarende bildet av finansieringen av Osloskolen og holder frem vestkantskolene som en slags tapende part,» skriver Ellen Lange, Vibeke Nenseth og Peter Hausken.

Publisert: 15.02.2022 kl 11:50

Tilsvar til Høyres innlegg Akersposten 11. februar 2022 «Sulteforing av elever i Oslo vest» (akersposten.no)

I et innlegg i Akersposten sist fredag skriver tre Høyre-representanter om et forslag knyttet til mangelfull finansiering av skoler i Vestre Aker. Innlegget avsluttes med setningen «Tro det eller ei – det ville ikke MDG, SV eller 2 av APs 3 representanter være med på.»

Først vil vi gjerne være tydelige på hva vi er for, og hva vi er imot. De rødgrønne partiene er selvfølgelig for at skolene skal ha ressurser til elever med spesielle behov, til et forsvarlig aktivitetsnivå eller oppdatert læremateriell. Dette har vi tidligere meldt i bydelsutvalget, det har vi formidlet til byrådsavdelingen i Rådhuset, og det vil vi fortsette med når vi mener det er nødvendig. Hvis det er bevilgningene som gjør det umulig å gi elever med særskilte behov den støtten de har rett til, er det uholdbart, både for eleven selv og for familien, lærerne og skolemiljøet.

Det vi er imot, er at høyresiden konsekvent og vedvarende fortier og fordreier bildet av finansieringen av Osloskolen og holder frem vestkantskolene som en slags tapende part.

Tall fra 2015

I 2018 bestilte daværende byråd for oppvekst og kunnskap en utredning fra firmaet Deloitte. I den rapporten kom det fram at budsjettildelingen per elev ved enkelte av skolene i Oslo befant seg på et kritisk lavt nivå. Tallene Deloitte brukte i sin rapport, og som Høyre er alarmert over, var fra 2015, altså fra den tiden da Høyre leverte budsjettene.

Styrking av skolenes budsjetter

Da det rødgrønne byrådet tok over, var det lav lærerdekning i Oslos grunnskoler, og særlig i Oslo vest. For å oppfylle lærernormen (en nasjonal norm for lærertetthet i skolen, innført høsten 2018), trengtes ca. 500 flere årsverk. Oslo kommune bidro med ca. 320 mill. av egne midler for å fullfinansiere normen, fordi regjeringen dekket kun 80 prosent. Lærernormen slo klart mest positivt ut for vestkantskolene.

En omlegging i 2018 til fordel for skoler i levekårsutsatte områder førte til at de fleste vestkantskolene mistet noe av sin tildeling. Men økningene i skolebudsjettene de siste tre årene har mer enn kompensert for dette:

– Fra og med 2016 er budsjettene skjermet for såkalte ostehøvelkutt (generelle kutt).

– I budsjettet for 2019 ble finansieringen styrket med 50 mill. Dette var frie midler for alle skoler.

– I 2022 er budsjettet økt igjen, nå med 72 mill. i frie midler for alle skoler.

Hva får egentlig skolene i Oslo?

Realiteten er at ingen skoler i Oslo i dag har en tildeling under kr. 73 400 pr elev. Men også i vår bydel er det skoler med større rammer, både basert på levekårsforhold og ut fra skolens størrelse.

Hvorfor kommer vi med alle disse tallene? Fordi skolenes budsjetter rent faktisk er betydelig styrket de siste syv årene. Når Høyre snakker om vestkantskolenes situasjon, forties utviklingen etter 2015 helt konsekvent. I stedet gjentas aggressive angrep på dagens skolefinansiering.

Skoler som sliter, skal ha hjelp

Det er et faktum at noen skoler sliter økonomisk. Både skoler på vestkanten og i mer levekårsutsatte områder har økonomiske utfordringer. Samtidig finnes det skoler med stabil og god økonomi i alle områder av byen. I enkelte tilfeller har Utdanningsetaten (UDE) gått inn med engangsmidler, og skoler har fått mulighet til å dekke merforbruk over flere år. Byrådet må tydeliggjøre for UDE at skoler som sliter, skal ha hjelp til å møte sine utfordringer og finne løsninger. Det er avgjørende, ikke minst for å sikre svake elever god støtte.

Ja, vi vil alle det beste for våre barn og unge

Til slutt en innrømmelse: Vi rødgrønne burde sagt tydeligere fra om hvorfor vi stemte nei til Høyres forslag: Vårt «nei» var en protest mot det vi opplever som vedvarende angrep, polariserende framstillinger og bruk av uriktige tall. Det er ingen god måte å få til konsensus på. Men ok, protesten vår kom ut på feil måte. Som en av Høyres representanter sa i torsdagens møte: Vi vil alle det beste for våre barn og unge. Nettopp. Det tjener verken skolene eller elevene å fremstille det som om rødgrønne politikere vil noe annet. Så la oss stå på videre i fellesskap, men med mer respekt for fakta.