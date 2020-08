«Skolebløff!»

Under Arbeiderpartiets og SVs styre har skolebudsjettene i Vestre Aker blitt kuttet til beinet – og forbi, skriver de tre Høyre-politikerne Mathilde Tybring-Gjedde, Anita Leirvik North og Oscar Chr. Husebye.

Forrige mandag kunne Akersposten skrive om åpningen av nye Slemdal skole. Utvidelse og totalrenovering var på høy tid, og Vestre Aker har nå fått en flott skole som mange barn vil ha glede av. På åpningen var blant andre Ap-leder Jonas Gahr Støre og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) tilstede. Samme dag går Støre ut i VG og etterlyser mer penger til skolen og mindre snakk fra Erna.



Støre må virkelig ha frekkhetens nådegave når han på Slemdal skole krever mer penger til skolene. Under Arbeiderpartiets og SVs styre har skolebudsjettene i Vestre Aker blitt kuttet til beinet – og forbi. Rektorer sier at de ikke kan garantere at Opplæringsloven følges og at elever med store utfordringer ikke får den hjelpen de fortjener. 22 av områdets rektorer, driftsstyret på Slemdal, bydelslederne, ungdomsråd, foreldre og sågar rapporten byrådet selv bestilte fra Deloitte var klinkende klare på at Ap og SV gikk over streken med kuttene i 2017. Skoler og elever er forskjellige, så det er innlysende at det skal være et differensiert finansieringssystem i Oslo - men de nivåene vi nå opplever i de vestlige bydelene, er uforsvarlige.

Resultatet av budsjettkuttene til Støres kolleger er at elevene på Slemdal og mange andre i Oslo vest ikke får den hjelpen og undervisningen de fortjener. Det betyr blant annet, som Støre selv var bekymret for, at ukvalifiserte lærere for ofte må følge opp elever med vedtak om spesialundervisning. Disse elevene fortjener bedre.

Hvert år siden 2015 har Høyre foreslått å sette av mer penger til skolen enn det bystyreflertallet har vedtatt. I skolebudsjettet for 2017 la det rødgrønne byrådet opp til et kutt på 49 millioner kroner. Året etter foreslo byrådet igjen et kutt og da på 45 millioner. Enkelte rektorer advarte da mot at de måtte bryte Opplæringslovens bestemmelser om tilpasset undervisning fordi de var så kraftig underfinansiert. Samtidig som det røde byrådet har kuttet i skolebudsjettene, har Oslo kommune aldri hatt et større økonomiske handlingsrom. Byrådet har med andre ord bevisst valgt å nedprioritere skolene.

Takket være regjeringen ble byrådet i Oslo tvunget til å ansette flere lærere for å oppfylle lærernormen, også i de vestlige bydelene. Men situasjonen er fortsatt prekær. Oslo Høyre har foreslått å sette av 133 millioner kroner til å styrke små- og mellomtrinnet. Tidlig innsats er avgjørende for å gi barna og ungdommene våre gode muligheter for læring resten av skoleløpet. Og desto viktigere; at de ikke faller fra i tidlig alder. Skolen er vårt viktigste verktøy for sosial mobilitet og avgjørende for fremtiden til våre unge borgere.

Penger er likevel ikke den eneste måten vi kan løfte Slemdal og alle andre skoler på. Resultatene på nasjonale prøver går feil vei i Oslo, og det er flere barn som havner under kritisk grense i lesing og regning i 1.-3. klasse. Samtidig vet vi at en god lærer er det som betyr aller mest for hvor mye elevene lærer på skolen. Da er det fullstendig gal medisin å senke kravene til lærerne, slik Jonas Gahr Støre ønsker. Arbeiderpartiet vil fjerne kravet om karakter fire eller høyere i matematikk for lærere. Og de vil fjerne kravet om at lærere som skal undervise i norsk, engelsk og matematikk skal ha fordypning i nettopp norsk, engelsk og matematikk.

Arbeiderpartiets svar på skoleutfordringene i Vestre Aker er ikke mer penger, men mindre. Støres løsning er ikke mer kvalifiserte lærere, men å fjerne krav i lærerutdanningen.

Skolene våre vil alltid være Oslo Høyres hovedsak. Kunnskap og muligheter i skolen er helt avgjørende for byen og landet. Det er synd ikke alle partier er enige om det. Arbeidet Høyre i byråd gjorde var langsiktig og kunnskapsfokusert. Det er leit at ideologi kommer i veien for våre barns muligheter. Og det er de svakeste det vil gå utover.

