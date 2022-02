I dette innlegget peker Venstre-representantene på den urovekkende tilstanden for ungdomsskoleelevene i de vestlige bydeler.

Publisert: 22.02.2022 kl 12:44

Hoff skole skulle ha stått klar høsten 2021. Den er utsatt til 2029. Ringvirkningene er overfylte ungdomsskoler i flere vestlige bydeler. Forsinkelsen på åtte år er kritisk for byutviklingen på Skøyen og Hoff. Avgjørelsen falt 16. februar da bystyret behandlet skolebehovsplanen for Oslo.

Venstre og Rødts forslag lød: «Bystyret ber byrådet påse at den pågående detaljreguleringen for ny Hoff skole prioriteres slik at den fremlegges for bystyret senest våren 2023 og bystyret kan fatte vedtak første halvår 2023.» Dette ble avvist av et klart flertall og skolen blir forsinket.

I planen fikk vi heldigvis flere positive vedtak for byen og Ullern. Et bredt flertall i bystyret ønsker å framskynde rehabiliteringen av Smestad skole. Det er også positivt at Hoff skole, når den endelig kommer, blir ungdomsskole, mens Smestad forblir barneskole.

Derimot er det urovekkende at forslagene fra Venstre og Rødt om å sikre skoletomter på Lilleaker og på Statnett ikke nådde fram. Ullern trenger flere skoletomter før alle aktuelle tomter blir bygget ut. Venstre vil fortsette å stå på for å fremskynde ungdomsskolen på Hoff.

Margrethe Geelmuyden (V)

Medlem av bydelsutvalget i Bydel Ullern

Tor Einar Dørum (V)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalgs kultur og oppvekstkomite