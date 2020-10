Skjerper kampen mot denne planten

I Husebyskogen og Mærradalen er Kanadagulris på sterk fremmarsj, uten at det settes inn tilstrekkelige tiltak på å få invasjonen av denne arten under kontroll.

Publisert: 16.10.2020 kl 18:45

RØA: Under torsdagens bydelsutvalgsmøte i Bydel Ullern fattet utvalget enstemmig følgende vedtak:

«Mærradalen er nasjonalt viktig naturområde, og deler av Husebyskogen regionalt viktig. Hele området er viktig for rekreasjon og naturopplevelser. Bydel Ullern ber Oslo kommune ved Bymiljøetaten om å bekjempe Kanadagulris i Husebyskogen og Mærradalen. Bydel Ullern ber også tilse at Vann- og avløpsetaten ikke forårsaker ytterligere spredning av arten under arbeider med reservevannanlegget.»

Svært høy risiko

Kanadagulris er svært uønsket. Den invaderer store områder i løpet av kort tid, om det ikke blir gjort tiltak mot denne planten, som opprinnelig stammer fra Nord-Amerika. I Artsdatabanken er den kategorisert med «svært høy risiko». Denne arten fortrenger alle andre planter der den oppstår og forhindrer også etablering av busker og trær. Den medfører altså store negative økologiske effekter.

Ansvaret hos byrådet

Spredningen er stor i de to områdene som er omtalt i vedtaket. Det biologiske mangfoldet er sterkt truet.

- Oslo kommune med byrådet har ansvaret for å drive tilsyn og forhindre spredning av Kanadagulris. Bymiljøetaten prioriteterer ikke dette arbeidet, selv om dette er en plikt etter forskrift om fremmede organismer. Her stilles det krav til tiltak og krav til opprydding og restaurering når skaden har skjedd. Dette har jeg også tatt opp i bystyret og bedt om svar fra byrådet på i hvilken grad kommunen følger opp forskriften, sier Margrethe Geelmuyden (V), som har fremmet forslaget for bydelsutvalget.

Forsvarsbygg positive

Forsvarsbygg har dette året sammen med Naturvernforbundet ryddet et jorde mot Mærradalen for Kanadagulris.

Les saken: Samarbeider med forsvaret for å knekke «fienden»

- De gjør en viktig jobb, men tar bare tak i en liten del av problemet. Nå fortsetter spredningen videre inn i selve Husebyskogen, etter at Forsvarsbygg på vegne av garden har gjort store inngrep i skogen gjennom hogst og såkalt rydding. Det legger til rette for ytterligere spredning. Jeg har vært i møte med Forsvarsbygg som er forvalter av Husebyskogen og pekt på problemene. Jeg opplever at de er positive og forstår at noe må gjøres. Det gjenstår å se hvilke tiltak de setter i gang, sier Geelmuyden, som håper at vedtaket i bydelsutvalget vil bli en vekker, slik at de ansvarlige parter tar dette problemet på alvor.

